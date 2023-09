Haber: Damla Oya Erman



Şirket, bu yılın başlarında DVD'leri posta yoluyla gönderme hizmetini kapatma kararı aldı. Bu karar, şirketin içeriklerini çevrimiçi akışa yavaş yavaş odakladıktan 16 yıl sonra geldi. Netflix, müşterilerin geri iade edilen DVD'lerini 27 Ekim'e kadar kabul etmeye devam edecek.

Netflix'in ilk başlarda sunduğu 1998'de tanıtılan DVD hizmeti, en yakın Blockbuster veya Hollywood Video'ya gitmek yerine daha kolay bir kiralama deneyimi vaat ediyordu. Kırmızı zarflar, uzun zamandır Netflix'in simgesi olarak kabul ediliyor ve ülke genelindeki evlerde ve yurt odalarında yaygın bir şekilde bulunuyordu.

DVD alışkanlığı devam edenler

Bethlehem, Pennsylvania'dan iki çocuk babası ve kendini film tutkunu olarak tanımlayan Colin McEvoy, hizmetin sona ermeden önce kuyruğundaki kalan filmleri bitirebilmek için son birkaç haftada 40 film izlediğini söyledi. McEvoy, Bollywood ve çoğu zaman çevrimiçi akış hizmetlerinde bulunmayan bağımsız filmleri izlemeye devam edebilmek için Netflix'in DVD hizmetine sadık kaldı.

"DVD'leri aldığım gibi izliyordum ve sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iade ediyordum, böylece mümkün olan kadar çok sayıda alabiliyordum," dedi McEvoy, Netflix'in DVD-by-mail hizmetini, 2001'de başlattığını ve bunun, başlatılmasından sadece üç yıl sonra olduğunu belirtti.

"İlk başvurduğumda lisedeydim ve bu konsept o kadar yeniydi ki babama gerçek bir hizmet olduğuna ve bir tür İnternet dolandırıcılığı olmadığına beni gerçekten ikna etmem gerekiyordu," dedi McEvoy, Netflix DVD'lerini oynatmak için eski bir Xbox 360 kullanıyor. "Şimdi arkadaşlarım, posta yoluyla gelen kırmızı Netflix zarflarını gördüler ve ya ne olduklarını hatırlamadılar ya da DVD'leri hala postayla aldığıma inanamadılar."

Diğer Netflix kullanıcıları, sadece seçenekler için değil, aynı zamanda ek avantajlar için de DVD hizmetine sadık kaldılar. Atlanta'dan 41 yaşındaki grafik tasarımcısı Brandon Cordy, dijital kiralamanın birçok özel özellik veya ses yorumları içermediği için DVD'yi tercih ettiğini daha önce CNN'e söylemişti.

Başka faktörler de var. ABI Research'den analist Michael Inouye, bazı tüketicilerin hala güvenilir veya yeterince hızlı geniş bant bağlantısına sahip olmadıklarını veya sadece fiziksel medyayı dijitale tercih ettiklerini belirtti, aynı şekilde bazı ses tutkunlarının CD'leri ve plakları satın aldıklarını ve koleksiyonladıklarını söyledi.

Netflix'in DVD'leri bırakma nedenleri

Ancak Netflix için son yıllarda bu teklif daha az anlam ifade etmeye başladı. İki CEO'dan biri olan Ted Sarandos, Nisan ayında bir blog yazısında, "Amacımız her zaman üyelerimize en iyi hizmeti sunmaktı, ancak DVD işi giderek daraldıkça, bu giderek daha zor bir hal alacak" dedi.

DVD işini kapatmak, Netflix'in oyun gibi yeni pazarlara ve canlı ve etkileşimli içerik gibi yeni alanlara genişlediği bir dönemde kaynakları daha iyi odaklama konusunda yardımcı olabilir. Netflix'in DVD işi son yıllarda önemli ölçüde azaldı. 2021'de Netflix'in çevrimdışı geliri - çoğunlukla DVD'lere atfedilen - gelirinin %0.6'sına veya sadece 182 milyon doların biraz üzerine denk geldi.

DVD işletme maliyeti de bir faktör olabilir, özellikle Netflix, artan çevrimiçi akış rekabeti ve daha geniş ekonomik belirsizlik ortasında harcamaları yeniden düşünüyorsa. Gartner Research'den Kıdemli Direktör Analisti Eric Schmitt, "Plastik diskleri taşımak, dijital bitleri akışa koymaktan çok daha fazla maliyet gerektiriyor" dedi. "Hasar görmüş ve kaybolmuş envanteri kaldırmak ve yenisiyle değiştirmek de maliyet faktörleri."

Netflix bu haberi duyurmadan önce bazı uzun süreli aboneler, yazının duvarlarda yazılı olduğunu görebiliyorlardı.

"Cevap verebileceğimi düşünmüyorsam da kullanılamayan başlıkların envanteri, yıllar içinde daralmıştı ve bazı filmler artık kullanılamıyor gibi görünmüştü" dedi Cordy. "Yeni bir film veya filmler almak için dönüş süreleri de daha uzun sürmeye başladı, bu yüzden sadece zaman meselesi olduğunu biliyordum. Ama yardımcı olabilseydim sona ermesini istemezdim."

DVD aboneleri için umutlu bir son yok

Diğer DVD aboneleri ise mutlu bir son umuyorlardı. DVD kiralama servisi Redbox'a sahip olan Chicken Soup for the Soul Entertainment'ın CEO'su Bill Rouhana, Nisan ayında The Hollywood Reporter'a, Netflix'in DVD işini satın almayı umduğunu söyledi. "Onu satın almak isterim... Netflix bana işini kapatmak yerine satsa keşke" dedi. Redbox, yayın değişikliğine rağmen hala popülerdir, ancak yeni filmleri ve TV şovlarını dolduracak kadar yeni içerik olmadığı için pandemi sırasında darbe aldı.

Netflix sözcüsü, DVD işini satma planlarının olmadığını ve çoğu DVD'yi dijital ve elektronik medya geri dönüşümüne odaklanmış üçüncü taraf şirketler aracılığıyla geri dönüştüreceğini söyledi. Ayrıca, film ve medya konusuna odaklanmış organizasyonlara envanterin bir kısmını bağışlayacak. Netflix ayrıca abonelere, sıradan seçilen 10 DVD'yi kuyruklarından rastgele alabilecekleri bir "final sürprizi" sunuyor.

Disney+, Hulu, Criterion kanalı ve Mubi gibi hizmetlere zaten abone olan McEvoy, şimdi daha zor bulunan içerikler için Eros (Hint sineması) ve Viki (Kore ve Çin filmleri) gibi diğer hizmetleri test ettiğini söyledi. Ancak yine de Netflix'in DVD hizmetinin sona erdiğini görmekten "üzgün" olduğunu söyledi. "İzlediğim tüm bu filmleri Netflix DVD hizmeti sayesinde bulabilirdim," dedi.