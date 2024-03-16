Uçak korkusu olduğunu için Avrupa seyahatlerini karayolu ile yapan Nevra Serezli, eşi Metin Bey’i ölümü ve pandemi sonrasında yurtdışı seyahatleri azaltmıştı.

Yıllar önce Dormen Tiyatrosu ile İngiltere’ye karayolu ile gitmişti, şimdi yıllara meydan okuyan Nevra Serezli, Kıbrıs’tan gelen yoğun talep üzerine Kıbrıs’a gidiyor. Kıbrıs’a Mersin limanından feribotla gelecek olan Nevra Serezli: “Uçak korkumu herkes bilir. Bu korkum tiyatro yapmama engel değil. Bekle beni sevgili Kıbrıs feribotla geliyorum.” dedi.

''GEL DEME'' İLE AŞK RÜZGARLARI ESECEK!

''Orhan Ölmez''; yeni şarkısı "Gel Deme"yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözü ve müziği, ''Orhan Ölmez''in duygusal dokunuşlarıyla hayat buluyor ve ardından Erhan Bayrak'ın etkileyici piyano icrasıyla zirveye çıkıyor.

Gitarıyla büyüleyici bir performans sergileyen ''Orhan Ölmez'', Caner Güneysu ile birlikte çalışarak şarkının düzenlemesi içinde ustalıkla yer aldı. Ömer Göktepeliler'in yaylı tamburunun büyüsü ve Erhan Ertetik'in bass gitarının derin tonlarıyla "Gel Deme", dinleyicileri hipnotize ediyor.

Umut Akyıldız'a Ozan Bayraşa'dan tam destek

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle kısa sürede Türk Pop müziğinin dikkat çekici isimlerinden ve seslerinden olacak Umut Akyıldız', yeni şarkısı "Yana Yakıla" ile müzikseverlerle duygusal bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

Sözü ve müziği Umut Akyıldız'a, düzenlemesi ise değerli müzik adamı Ozan Bayraşa'ya ait olan “Yana Yakıla”, ayrılığın, özlemin ve tutkulu aşk hikayelerinin melodisi olarak karşımıza çıkacak.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra stand-up şovlarıyla da adından söz ettiren sempatik güzel Gül Gökçe Korkmaz, “Heyya “şarkısıyla müzikseverlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Sözü & müziği sanatçının kendisine, aranjesi Akmal Azimov’a ait olan; geçtiğimiz dönemlerde “Var Ya Da Yok” şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken, on parmağında on marifet olan güzel sanatçı “Gül Gökçe Korkmaz”, müzik dünyasındaki iddialı adımlarını da sürdürüyor.

"Tekim Ben Tekim " Fenomen Olmaya Hazır!

Uzun süredir müzik piyasasında olan, farklı tarzlarda çıkardığı albüm ve single çalışmaları ile gündemdeki yerini koruyan Müge Ökten, Şubat ayında yine, söz-müziği kendine ait single ile müzik listelerine giriş yaptı.

Daha önce imza attığı ve seslendirdiği parçalarla, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp, büyük beğeni toplayan sanatçının bu kez de Tekim Ben ile aynı ilgi ve etkiyi yaratması bekleniyor.

Konservatuar Müzik eğitimi yüksek lisans mezunu Müge Ökten oyunculuk konusunda da yetenekli olmasının avantajını klipte kullandığı mimikleriyle de ortaya koydu.

Tuğba Ünal, Kar Tatilinden Mayosuyla Kar Pozları Verdi



Tuğba Ünal, çıktığı kar tatilinden paylaştığı karelerle beğeni topladı. Albüm öncesi Uludağ'da enerji toplamak için tatile çıkan ünlü şarkıcı, soğuğa aldırış etmeden giydiği mayosuyla kar üzerinde poz verdi.

Karlar Kraliçesi: Elsa Gibiyim

Kar üzerinde verdiği pozlarıyla dikkat çeken Tuğba Ünal, "Karlar Kraliçesi Elsa gibiyim. Biz ne kışlar gördük." notuyla tatil karnesini paylaştı. Elinde kahvesiyle ve saçını havluyla sardığı pozlarıyla da beğeni topladı.

Tara Kitap 10. Yılını Kutluyor

Kişisel gelişim, psikoloji, ebeveynlik ve roman türlerinde yayımladığı kitaplarla öne çıkan Tara Kitap 10. yılını kutluyor. Kitap seçkilerinde kadın okurların ilgi duyduğu alanlara yoğunlaştıklarını belirten yayınevinin kurucusu Selcen Gür, ‘Kadınlar için kadınlar tarafından kurulmuş bir yayınevi’ olduklarının altını çiziyor.

Kitap okumaya ilgiyi artırmak ve edebiyatseverlerle buluşmak için kurduğu Tara Akademi’de çeşitli yazarlarla söyleşiler yaptığını kaydeden Gür, ‘Akademimizde bir yılı geride bıraktık ve bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde edebiyat tutkunlarının bir araya gelmeye ne kadar hasret kaldıklarını gözlemledik. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimize bibliyoterapiyi de ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.’ diyor.

İkram Noktası, Ramazan’da Hatay’da…

Türkiye’nin ilk sıvı bulaşık deterjanı Pril, geleneksel kültürümüzün zenginliklerini yansıtan; dayanışma ve yardımlaşmanın sembollerinden Ramazan ayında, Hatay Samandağ’daki konteyner kentte vatandaşlarla buluşuyor. Pril, Ramazan’da Şef Türev Uludağ ve ekibinin özenle ve titizlikle hazırladığı iftar ve sahur menülerini depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediyor. Böylece kurulan Pril İkram Noktası’nda, toplam 33.000 öğün sunulması hedefleniyor.

YOĞUN İLGİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi