NEVŞEHİR AA- İnşa edildiği 1849 yılından 1924'e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında cezaevi olarak kullanılan kilise, yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırıldı.

Tarihi binada düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan çalışmalarla tarihi yapıda yıllar boyunca oluşan hasarın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ülke genelindeki tarihi, kültürel alanların korunmasına yönelik ciddi adımların atılmaya devam edildiğini anlatan Alpaslan, "Bakanlık olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun kültürel varlıklarımıza büyük bir hassasiyetle yaklaşıp onları canımız, gözümüz gibi koruyarak gelecek nesillere hizmet vermesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kapadokya'nın, kültür ve turizm açısından gözde bir yer olduğuna dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin turizmde büyük hedefleri var. 2028 yılında turizm gelirimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkararak turizmde dünyadaki en iddialı ülkelerde biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, turizm sektörünün Türkiye için öneminden hareketle turizmi stratejik sektör ilan etmişti. Bu yol ve bu anlayışla biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020'de pandemiden sonra dünya turizminde çok büyük daralma yaşandı. Kapadokya olarak biz de bunun sıkıntılarını yaşadık. 2020 ve 2021 yıllarında buradaki hareketlilik düşüşe geçmişti. Dünyada turizm sektörü yüzde 88'e varan bir daralma yaşamıştı. Buna rağmen ülkemiz yüzde 65'lik daralma yaşamıştı. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının da çalışmaları sayesinde dünyada turizm değerlerini en iyi tanıtan ülke olarak tanıtımlarımızı güçlü bir şekilde yaptık. 2022 yılında rekor kırarak 51 milyon turistle 46,5 milyar dolarlık bir turizm rekoru elde etmiştik. Bu, istihdama katkısı, insanımızın, milletimizin refahının artması için son derece önemliydi. Biz bu rakamı 2028'de inşallah 100 milyar dolarlara çıkartacağız. Bu da Türkiye'nin dünyada daha güçlü olmasında önemli yer tutacak."

"İlimiz inanç turizmi açısından dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in geçmişten beri farklı kültürlere yaşam alanı sunduğunu, miras bırakılan tarihi yapılar sayesinde bölgenin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Turizm çeşitliliğinin artması yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade eden Becel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu turizm potansiyelinin her geçen yıl artması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Anadolu'nun hemen her bölgesinde olduğu gibi ilimizde de büyük çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilen kiliselerin ve manastırların varlığı ilimiz turizmine katkı sağlamaktadır. Yüzyıllar boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır. Nevşehir ise olağanüstü doğasının yanı sıra farklı inançlara sahip insanların yıllarca birlikte yan yana yaşadıkları yörelerden biri olmuştur. Dolayısıyla ilimiz inanç turizmi açısından da ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarmıştır."