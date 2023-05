İSTANBUL- New York Yargısı iki yılı aşkın bir süredir, başka ülkelerden illegal olarak çıkarılıp bu kentin müzelerinde ve sanat galerilerinde stoklanan veya sergilenen eserlerin, esas sahiplerine geri verilmesi için bir kampanya yürütüyor. Söz konusu iki heykel de başka sanat eserleri gibi, değişik bir güzergâh izledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin en saygın sanat kurumlarından olan New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştı.



Manhattan Savcısı Alain Bragg, açıkladığı bildiride söz konusu eserlere 1998’den el konulduğu, 2023 yılına değin bir koleksiyoncu olan Shelby White tarafından geçici olarak emanet edildiği Metropolitan Müzesi’nde sergilenmekte olduğunu belirtti. Heykeller, 9 Mayıs 2023 günü düzenlenen bir törenle Çin'in New York Başkonsolosu’na iade edildi.

HABER: METE YILMAZ