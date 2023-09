Haber: Mert Osman Erman

Aynı formatı kullanan Mumbai merkezli "Humans of Bombay" 2014 yılında kuruldu. Daha sonra başlayan "People of India" ise birkaç yıl sonra telif hakkı ihlali nedeniyle dava açıldı.

Hepsi, fotoğraflarının yanı sıra insanların hikayelerini röportajlar veya gönderilerle paylaşan platformlardır.

Geçtiğimiz ay, "Humans of Bombay" (HOB), "People of India"nin (POI) kendi platformundan "büyük bir sayıda resmi ve videosunu" kopyaladığı iddiasıyla Delhi Yüksek Mahkemesi'nde bir dava açtı. "People of India", 11 Ekim'de bir duruşmaya çağrıldı.

2019'da Drishti Saxena tarafından kurulan POI'nin sosyal medyada iki milyon takipçisi bulunmaktadır. HOB, mahkeme belgelerinde POI'nin gönderilerini neredeyse tamamen kendi gönderilerine benzediğini iddia ederek ekran görüntüleri paylaştı. POI henüz davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, ancak Instagram'da gönderi paylaşmaya devam ediyor. Cumartesi günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir hesap da açtı. Olay, Stanton'ın Cumartesi günü X'te yorum yapmasının ardından Hindistan'da manşetlere taşındı: "Sizi affettiğim için insanları dava edemezsiniz", yazdı.

Stanton, "benim işimin tahakkümünü" "Humans of Bombay" tarafından sessiz kaldığını ve "önemli hikayeleri paylaştığı" için paylaşmadığını belirtti. Ayrıca HOB'un işini "HONY [Humans of New York] üzerinde rahat hissedeceğim şeyden çok daha öteye" taşıdığını vurguladı.

HOB, Stanton'ın gönderisine yanıt vererek, "entelektüel mülkiyetini koruma çabasına yönelik şifahi saldırıdan" şaşırdığını ve dava hakkında bilgi sahibi olmadan yorum yapmadan önce kendini donatması gerektiğini söyledi. Stanton'ın telif hakkı sahibi olduğu "herhangi bir insan hikayesine" 13 yıldır bir kuruş almadığını, "HONY [Humans of New York] üzerinden yapmış olduklarından çok daha fazlasını" "Humans of Bombay" ile monetize ettiğini söyledi.

HOB'un yaptığı şeyi "doğru ve güzel bir şeyi ifade etmek için kullanmak isteyen herkesi" karşıladığını ancak onu "kendileri için belirli bir yaşam tarzı yaratmak için kullanan herkesle özdeşleşmediğini" belirtti.

HOB'un kurucusu Karishma Mehta, bu yılın başlarında bir Hint YouTube kanalına verdiği röportajda platformunun reklamlarla işleyen bir iş olarak işlediğini ve Amazon, WhatsApp ve Unilever gibi markalarla kampanyalar için işbirliği yaptığını söyledi. Stanton'ın HONY'si Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında 20 milyonun üzerinde takipçiye sahiptir ve çalışmaları "Humans of New York: Stories" gibi çok satan kitaplarda yer almıştır.

Proje ve Stanton, platformu kullanarak onun hikayesini anlattığı insanlardan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırga mağdurları ve Rohingya mültecileri gibi nedenler için para toplamak için bilinir.

2022'de New York Dergisi onu "tek başına bir hayır işleri makinesi" olarak adlandırdı

Proje, diğer şehirlerde ve ülkelerde benzer platformları ilham verdi. Cumartesi günkü gönderisinde Stanton, Debra Barraud tarafından işletilen "Amsterdam İnsanları" projesini "çok sadık kaldığı" için sevdiğini ve hikayeleri "bir işin ön yüzü" olarak görmediğini söyledi.