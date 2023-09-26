Haber: Mert Osman Erman

98 yaşındaki Yaroslav Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Cuma günü ziyareti sırasında Kanada Temsilciler Meclisi'ne davet edildi ve burada Temsilciler Meclisi Başkanı Anthony Rota onu bir "kahraman" olarak tanımlayarak ayakta alkışlandırdı.

Bay Rota, Bay Hunka'nın Nazi bağlantılarından haberi olmadığını ve onu etkinliğe davet etmekte hata yaptığını söyledi.

İstifasını isteyen çağrılarla karşı karşıya

Trudeau, Pazartesi günü gazetecilere "Bu olanların gerçekleşmesi son derece üzücü" dedi.

"Bu, Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için derin bir utanç kaynağıdır."

Olay, Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin bir konuşma yaptığı sırada meydana geldi.

Bay Hunka, Bay Rota'nın ona işaret ettiği ve adamın "bir Ukrayna kahramanı, bir Kanada kahramanı olduğunu ve tüm hizmetleri için ona teşekkür ettiklerini" söylediği Temsilciler Meclisi galerisinde oturuyordu.

Binada bulunanlar alkışla karşılık verdi

Binlerce Ukraynalı savaş sırasında Alman yanında savaşırken, milyonlarca kişi de Sovyet Kızıl Ordusu'nda görev yaptı.

Bay Rota, Bay Hunka'yı onurlandırma kararı aldığımda kimse, dahil mevkidaşları ve Ukrayna heyeti, amacımı veya sözlerimi ben teslim etmeden önce bilmiyordu" dedi."Bu girişim tamamen kendi başıma, söz konusu kişinin bölgesinden geldiği ve dikkatimi çektiği bir kişi olması nedeniyleydi."

Bay Rota, "Özellikle Kanada ve dünya genelindeki Yahudi topluluklarına derin özürlerimi sunmak istiyorum. Eylemlerimden tam sorumluluk kabul ediyorum" dedi.

Onun açıklamasına yanıt olarak, Kanada Yahudi grubu İsrail ve Yahudi İşleri Merkezi, özürü takdir ettiklerini ve "bu tür kabul edilemez bir olayın tekrarlanmasını önlemek için uygun değerlendirmenin hayati olduğunu" ekledi.

Bay Rota, Pazartesi günü mahkeme binasındaki meslektaşlarına kişisel olarak özür diledi

Karşıtlarının, milletvekili Peter Julian dahil, istifasını istediği, olayı "affedilemez bir hata" olarak nitelendiren Yeni Demokrat milletvekili olduğu çağrılarla karşı karşıya.

Trudeau, Pazartesi günü Bay Rota'ya, başbakanın Liberal partisinin bir üyesi olan, istifasını istemedi.

Başbakanının ofisi, Bay Hunka'yı davet etme kararının yalnızca Başkanlık Ofisi tarafından alındığını söyledi.

Ayrıca Bay Hunka ve başbakan arasında özel bir toplantının gerçekleştiği iddialarını reddetti. Nazi Almanyası ile bağlantısı olan bir adamı onurlandırma kararı, Kanada sınırlarının dışına da etkileri olabilir.

Kanada'nın Polonya Büyükelçisi, parlamentonun "bu tür kötü adamları aklayacağını" öne sürerek öfke dile getirenler arasındaydı.

Pazartesi günü konuşan Trudeau, Rusya'nın Ukrayna hakkında yanlış bir anlatıyı itmek için görünüşü kullanacağını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı "nasyonel sosyalizmi ortadan kaldırmak" istediği yalanını söyleyerek Ukrayna'ya yönelik istilasını haklı çıkarmaya çalıştı.

Trudeau, "Bu konuda Rus dezinformasyonuna karşı geri itilmenin gerçekten önemli olacağını düşünüyorum ve Ukrayna'ya olan sabit ve kararlı destekten sapmamız gerekecek" dedi.

Dmitry Peskov, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi'ndeki olayı "skandal" olarak nitelendirdi.

"Birçok Batı ülkesi, Kanada dahil, hangi savaşın kiminle savaştığını veya İkinci Dünya Savaşı sırasında neler olduğunu bilmeyen genç bir nesil yetiştirdi. Ve onlar faşizmin tehdidi hakkında hiçbir şey bilmiyorlar," dedi.

II. Dünya Savaşı sırasında Bay Hunka, Galicia Tümeni olarak da bilinen 14. Waffen-SS Grenadier Tümeni'nde görev yaptı - Nazi komutasındaki çoğunluğunu Ukraynalı etniklerin oluşturduğu bir gönüllü birliği.

Tümen üyeleri, Polonyalı ve Yahudi sivillerini öldürmekle suçlanıyor, ancak bu birlik tarafından herhangi bir savaş suçu işlenmediği bir mahkeme tarafından bulunmadı.

Bölüm 1945'te Batı Müttefiklerine teslim olduktan sonra Birinci Ukrayna Tümeni olarak yeniden adlandırıldı.

Ottawa Üniversitesi'nde Ukrayna çalışmaları başkanı Dominique Arel, Bay Hunka'nın bir parçası olduğu bölümün binlerce Ukraynalı gönüllüyü cezbettiğini, birçoğunun Ukrayna bağımsızlığını başarabileceklerini umarak katıldığını söyledi.