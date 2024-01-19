Haber: Mert Osman Erman

Bebek, Newham'da bir üye tarafından keşfedildi ve ambulans gelene kadar onu sıcak tuttu.

Met Polisi, bebek herhangi bir şekilde zarar görmediğini ve hastanede güvende olduğunu söyledi.

Kuvvet, bebek annesinin iletişim kurmasını istiyor ve "kızınızın iyi olduğunu bilin, durumunuz ne olursa olsun, lütfen 999'u arayarak yardım isteyin" dedi.

Polise, bir köpek gezdiricisinin Perşembe günü Greenway ve High Street South'ın kavşağında bebek bulduğunda saat 21:15 GMT civarında arandı.

Ch Supt Simon Crick, yürüyüşçünün küçük kızı sıcak tutma eyleminin "bebeğin hayatını kurtarmaya katkıda bulunduğunu" söyledi.

Dedi ki: "Şimdi düşüncelerimiz bebeğin annesine yöneliyor; onun refahı için son derece endişeliyiz çünkü travmatik bir deneyimden geçmiş olacak ve doğumdan hemen sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak.

"Eğitimli sağlık personeli ve uzman memurlar, onu desteklemek için hazır ve onu telefonla aramaya veya en yakın hastaneye veya polis karakoluna yürümeye çağırıyoruz."

Kuvvet ayrıca annenin kim olduğunu düşünen herkesin onlarla iletişim kurmasını istiyor.