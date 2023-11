Haber: Damla Oya Erman

Oscar ödüllü büyük oyuncu Nicolas Cage, internet memeleriyle yaşamayı tercih etmedi; meme hayatı onu seçti. "Nicolas Cage Çıldırıyor" derlemesini ve diğer çevrimiçi kalıntıları gördüğünü, "memeleşme" sürecine katkıda bulunanları tam anlamıyla biliyor. 59 yaşındaki Cage, sinirli değil, ancak bu fenomen hakkında meraklı.

Cage, CNN ile yaptığı son video röportajında, "Bu durumu yaşayan ilk aktör olabilirim," dedi. "Bir anda başladı ve durduramadım."

Ancak Cage'in film yapma nedeni bu değildi. "Filmler yapmaya başlamamın nedeni bu değildi," diye ekledi Cage, biraz hüzünlü bir tonla.

Çoğumuz, bu samimi sanatçı hakkında en saçma görüşlere atlayarak dürüst olmayan sonuçlara vardık. Cage'in "Renfield" ortağı Nicholas Hoult, bu yılın başlarında yaptığı bir röportajda, aktörün Dracula karakterini "The Graduate" filminde Anne Bancroft'a dayandırdığını söylediğinde, başlığım taşa kazımış olsam daha kilitli olamazdı.

Cage'in bazen kendi zanaatını ne kadar ciddi bir şekilde anlattığı ve bu sözlerin bazen onun delice bir edebi ajan olarak New York sokaklarında koştuğu 1988 yapımı "Vampire's Kiss"te, bir kült tarafından işkence gören "The Wicker Man"de "Araaaaılar!" diye bağırdığı anlardaki görüntü ile zıtlaştığında inkar edilemez bir komik tarafı vardır. Veya 1997'nin daimi aksiyon klasiği "Face/Off"da John Travolta'ya dönüş yaptığı herhangi bir an. Ancak eğer Nicolas Cage'in ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorsak, bu sadece ona böyle davrandığımız içindir. İnternet, odak noktamızı daralttı ve onu en saçma haliyle sınırladı. O'nun ciddi yeteneklere sahip olduğunu unutuyoruz.

Ancak son zamanlarda, Cage'e yönelik bir yeniden değerlendirme oldu. İlk olarak, "Pig" (2021) geldi, dramatik bir şef olarak rol aldığı film, ardından geçen yıl "The Unbearable Weight of Massive Talent" geldi, kendi ünlülüğüyle başa çıkmak için kendi çılgın versiyonunu oynadığı bir meta komedi.

Şimdi "Dream Scenario" var, hem Cage'in peşinden gelen ve onu bozan ünlü kişiliği, hem de kendisini tanımlayan oyuncu Cage'in birleşimi.

Kristoffer Borgli'nin satiriğinde, sıradan bir akademisyen olan Paul'ü oynuyor, bir sabah uyandığında insanların onun hakkında rüya gördüğünü öğrenir. Ailesi, arkadaşları, öğrenciler ve tanımadığı insanlar. Halk, noktaları birleştirmeye başladıkça ve onun gerçek olduğunu keşfettikçe, Paul yeni bulunan şöhretini kucaklar, röportajlarda görünür ve ona reklam kampanyaları yapması için bir ajansla görüşür. Ancak Paul'ün büyük arzusu, karıncalar üzerine bir kitabını yayımlamak için bir yayıncı bulmaktır. Ancak herkesin Paul'ün rüyaları bir döneme girince, Paul'ün gerçek hayattaki şansları da değişir, çünkü o rüya durumundaki davranışları için sorumlu tutulmak zorunda kalır.

Cage ile Zoom üzerinden konuşuyoruz. İnternet, aktöre filtresiz ve memelenmemiş bir şekilde de ulaşabilirmiş meğer. Konuşkan ve dürüst, "kariyerimdeki en iyi performanslardan biri" dediği şeyi tartışmaktan heyecanlı. "Bu modda, sanki daha az oyunculuk yapıyor ve daha çok varmış gibi hissettim," dedi. ("Pig"deki gibi - kariyerindeki geniş eserlerinden biri olarak başka bir favorisi). Kendisini virallerin içinde görmesi öncesi, "İnternetin neyle yapabileceğine dair çok fazla bilgiye sahip değildim" diyor (bu konuda ayrıntı vermeden tişörtleri ve fotoğraf düzenlemelerini anımsatıyor). Performanslarının tıklanmak için remixlenmesini, Cage'in kariyer dilek listesinde olmayan bir şey olmazdı. Ancak iş bir kere kamusal ellerdeyse, nasıl yorumlandığına dair bir iddiada bulunamazsınız. Ancak bu kontrol eksikliğiyle barışmak başka bir mesele.

Cage, "Bu senaryoyu okuduğumda, 'Eh, Paul'ün ne hissettiğini anlıyormuşum gibi hissettim,'" diyor. "Bu duyguları bu karaktere uygulayacağım."