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Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletine bağlı Saya-Saya köyündeki camide yatsı namaz kılanlara ateş açtı.

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