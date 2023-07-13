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Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30'uncusunu gerçekleştirecekleri festivalde Nuri Bilge Ceylan'ı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Türkiye'deki ilk gösterime, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

76. Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

ADANA AA- Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalin hazırlıkları sürüyor.

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