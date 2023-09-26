İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding’in, Beylikdüzü’nde tatil köyü konseptiyle inşa ettiği projesi Ödül İstanbul’da iki blokun inşaatı tamamlanırken, ilk etapta toplam 997 dairenin yer aldığı iki blokun teslimleri de başladı.

Özyurtlar Holding açıklamasına göre, ilk etapta toplam 997 dairenin yer aldığı iki blokun teslimleri başlayan projede tapular da hazırlandı. "Ödül İstanbul’ projesi toplam 39 bin 561 metrekare arsa ve 362 bin 584 metrekare inşaat alanı üzerinde inşa ediliyor. Projede, inşaatın yüzde 80’lik kısmı ise tamamlanmış bulunuyor.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, tamamlanan G ve H bloklarının, daire sayısının en yüksek olduğu 997 daireden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplam 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, bölgenin en dinamik ve yerli yabancı markaların buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Ödül İstanbul projesinde satışı devam eden dairelerimiz için uygun finansman ve ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Ödemelerde şirket bünyesinde 24 ay vadelendirme yapıyoruz. Alt katı ticari ünitelerden oluşan projemizin bu alanlarını kurumsal firmalara kiraya vermeye özen gösteriyoruz. Türkiye’nin dev market ve kafe zincirleri bu alandaki yerlerini şimdiden aldı. Hatta halihazırda bir zincir market ve önemli bir beyaz eşya ve elektronik markası hizmet vermeye başladı."



Özyurtlar'ın 39'uncu projesi olarak yükseliyor



Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Özyurtlar Holding’in 39’uncu projesi olan Ödül İstanbul, sekiz blokta toplam 2 bin 683 daire, 102 adet ticari alan olmak üzere 2 bin 785 üniteden ve büyüklükleri 64 ile 164 metrekare arasında değişen, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Beylikdüzü’nün hızlı değerlenen bölgesindeki konumu, tatil köyü konforu ve izole yaşam olanağıyla tasarlanan ‘Ödül İstanbul’, peyzaj düzenlemesi yapılmış 900 metrekarelik sosyal alan ve bin 550 metrekarelik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 metrekarelik yeşil alanı ve çocuk parkları ile İstanbul içerisinde büyük bir doğal park yaşamı sunuyor.

Söz konusu projede, geniş park alanları, fitness salonu, yüzme havuzu, güzellik salonu, tenis kortu, oyun parkı, futbol sahası, çocuk kulübü, mağaza ve dükkanlar, basketbol sahası, parti/toplantı salonu, kafe ve restoran, resepsiyon hizmeti, açık ve kapalı otopark alanları ile 7/24 güvenlik hizmeti gibi imkanlar bir arada bulunuyor.

E-5 üzerindeki merkezi konumu, ulaşım akslarına yakınlığı ile dikkati çeken "Ödül İstanbul" metro ve metrobüs istasyonlarına, Tüyap Fuar Merkezi’ne, civardaki okul ve sağlık merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor. Proje, İstanbul Havalimanı’na da 30 dakika mesafede bulunuyor.