Şanghay kentinde 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.
Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şöyle:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Berkay Akkoyun
Kadınlar: Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun
2024 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 21-26 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek. Organizasyonun 3. etabına ise 18-23 Haziran tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak.
Kaynak: AA