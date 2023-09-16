Haber: Damla Oya Erman

Başlangıçta Fort Worth, Texas'ta bulunan Battertonlar, 2018 yılında bir 2004 International 3000 okul otobüsü satın alarak evlerini terk etme kararı aldılar.

İlk olarak otobüsleri için 4.000 dolar harcadılar ve ardından büyük yenileme çalışmalarına giriştiler. Battertonlar, 2021 yılında Insider'a anlattıklarına göre, okul otobüsünü bir "skoolie"e dönüştürme çalışmalarının ilk aşaması yaklaşık olarak 35.000 dolar tuttu. Bu süreci tamamlamak için yaklaşık iki yıl harcadılar ve ana katı tamamen dönüştürmeyi ve standart bir dönüşüm yapmayı içeriyordu.

Bu projeye akşamları ve hafta sonları kendilerini adadılar ve dönüştürülen okul otobüsüne taşındıktan sonra bile bu taahhütlerini sürdürdüler. 2021 yılında çift, Jeff Batterton'ın duş için çok uzun olduğunu fark ettiği için çatıyı söktü ve bir skylight ekledi.

Çatıyı tasarlarken, 6 ayak 3 inç boyundaki Jeff, duşun tavanı için çok uzun olduğu bir sorunla karşılaştı. Bu nedenle, çift, çatının bir kısmını çıkardı ve bir skylight ile bir baca benzeri bir uzantı ekledi. Insider'ın Monica Humphries tarafından 2021 yılında bildirildiği üzere.

Baca benzeri uzantı inşa edildikten sonra, daha fazla alan eklemek için yeni yollar düşünmeye başladılar. Bu eklemeyi tasarlamaya başladılar ve farklı tasarımların nasıl görüneceğini anlamak için 3D modelleme yazılımı kullanmaya başladılar. Battertonlar'ın çocukları büyüdükçe ve daha uzun hale geldikçe, daha fazla alan ihtiyacı olduğunu biliyorlardı. "En büyükleri 11 yaşında ve o çok uzun ve alanı artık yeterli değil," dedi Anna Batterton.

Çocukları daha büyük hale geldikçe ve daha uzun hale geldikçe daha fazla alan ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı. "En büyük olanı 11 yaşında ve o gerçekten uzun ve alanı artık yeterli değil," dedi Anna Batterton.

Bu nedenle, bir fikir geldiğine kadar aylarca araştırma yaptılar. "İşte bu yüzden bu skoolie'yi küçük bir evle birleştirme fikri akıllarına geldi," dedi beş çocuk annesi. Battertonlar, okul otobüsünün çatısına bir "küçük ev" eklemeye karar verdiler çünkü tek seçenek yukarıydı.

Battertonlar'ın bildiği kadarıyla, okul otobüsünün çatısına "küçük ev" uzantısı eklemenin bir yenilik olduğunu söylediler. Ancak fikir ihtiyaçtan doğdu. "Daha fazla alan eklememiz gerekiyordu, daha fazla metrekareye ihtiyacımız vardı ve yanlara, öne veya arkaya inşa edemiyorduk," dedi Jeff. "Bu yüzden, kelimenin tam anlamıyla, son seçenek yukarıydı."

Bu vizyonu gerçekleştirmek için, ön kapıyı otobüsün ortasına taşıdılar ve çatıdaki mevcut yapıyı çevrelemeye başladılar. Şu anda üç küçük çocukları, çok az yer kaplayan yataklarda uyuyor. Yataklar koridorda gizlenmiş durumda. İki büyük çocukları ise çatı katındaki uzantıda yaşıyor. Bu alan, ortada bir oyun alanıyla birleşen iki halı kaplı yatak odasından oluşuyor. Üst kata çıkmak için bir merdiven kullanmaları gerekiyor. Aile, daha fazla hareket alanı sağlamak için yer kaplamayan bir merdiven seçti. Üst kat, çocukların bir araya gelip ailelerine çok yakın olmadan zaman geçirebilmeleri anlamına geliyor. "Çocuklara çok fazla özel alan sunuyor. Yukarı çıkabilirler, orada geri çekilebilirler," dedi Jeff.

Fotoğraflarda küçük görünse de, Anna, çocukların hiçbirisinin bunun sıkıcı olmadığını söyledi. "Sadece bir şikayet bile yok," dedi. Ek bir avantaj olarak, "küçük ev" uzantısı alt katta yaşam odasını daha ferah hale getirdi. Anna, ön kapıyı taşımanın ve okul otobüsünün üstüne uzantı eklemenin alt kattaki yaşam alanlarında çok fazla alan kazandırdığını söyledi. "Bu, yaklaşık olarak ailemiz için mükemmel olan beş, beş buçuk ayaklık bir kanepe alanı ekledi," dedi.

Ayrıca üst katta, daha büyük çocuklar için mini bir 'oyun odası' yaratıldı. "Bazı zamanlar en büyüklerimiz 'Odada kalmak istiyorum' diyor," dedi Anna. Bu tür durumlarda üst kata çıkıp takılabilir, düz ekran televizyonda film izleyebilir veya sadece oyun odasında tabletlerinde oynayabilirler. Ayrıca ders çalıştıkları yerdir. Çocuklar evde eğitim alıyor. Dersler genellikle oturma odasında gerçekleşse de, Anna, büyük çocukların matematik ödevleri gibi görevler için üst kat alanını da kullandığını söyledi.

Jeff'e göre, okul otobüsünde yaşarken evde eğitim almanın bazı eğitim avantajları vardır. "Okulda öğrendikleri şeyleri gözlemleme fırsatına sahipler," dedi. "Öğrenmek için okulda veya çoğu yetişkinin göremeyeceği şeyleri görmeye başlıyorlar." Bu yılın başlarında çocuklar yanardağlar hakkında öğreniyordu. "Gerçekten, bir yanardağın etrafından sürüp yanardağın etrafında yürüdüğümüz ve onların çevreye ve etrafına etkilerini gördüğümüz bir yanardağ sahasına gitmek için rotamızı güncelleyebildik ve bu yüzden bir ay boyunca yanardağların yanından geçtik ve etkilerini ve etrafını gördük," dedi Jeff.

Özellikle unutulmaz bir anında aile, bir yanardağın hemen yanına sürdüğünü ve krater etrafında yürüdüğünü söyledi. Bu ikinci aşama aileye 15.000 dolar mal oldu. Ancak Battertonlar, hayallerini yaşamanın her kuruşa değdiğini Insider'a söyledi. Jeff, "Ailemizin sloganı 'hayali gerçekleştir'dir," dedi. "Hayali gerçekleştirmek her zaman basit olmayabilir. Engeller olacak ve yoldaşın olacak, ama yapabileceğiniz en büyük şey sadece bu engellerin üstesinden gelmektir." "Karşılığı hayal edebileceğinizin çok ötesinde. Gerçekten buna değer."