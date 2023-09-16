Haber: Damla Oya Erman



2022 yılında uçuş görevlisi olarak çalışmaya başladığında, Essence Griffin oldukça heyecanlıydı.

Griffin, henüz 20'lerinin başındaydı ve dünyayı görmek için can atıyordu. Pandemi sırasında evde geçirdiği yıllar içinde içinde bir "ateş" uyandırmıştı.

"Gerçekten seyahat etmek istedim," diyor Griffin. "Dışarı çıkmalı ve görmem gerektiğini düşündüm."

Başta, ABD havayolu için uçuş görevlisi olarak çalışmak mükemmel bir fırsat gibi hissettiriyordu. Ancak bir yılın üzerinde uçtuktan sonra bir mola verme kararı aldı.

"Şimdi bir mola veriyorum," diyor. "Tükenmiş hissettim."

Griffin yalnız değil. Uçuş görevlisi olarak çalışmak bir rüya gibi görünebilir - ancak pandemi sonrası havacılık manzarası, gecikmeler, kaybolan bagajlar, personel sorunları ve rahatsız edici yolcularla tanımlanıyor ve bu bazıları için hayali bozuyor.

Pandeminin mirası

2020 yılında birçok havacılık çalışanı işten çıkarıldı ve çalışanlar hala hastalanma riski taşıyordu. Ardından, pandemi azaldığında ve uçaklar tekrar gökyüzüne çıktığında, havayolları talebi karşılamak için yeterli personel bulmakta zorlandı.

Havacılık geri döndüğünde, rahatsız edici yolcular eskisi gibi yaygın görünüyordu - maske takma zorunluluğu sık sık ihlal ediliyordu. 2021 yılından bu yana, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "havayolu yolcularının uçuşları tehdit eden veya şiddetli davranışlar sergileyen olaylarda hızlı bir artış" olduğunu rapor etti.

On yıldır uçan ABD'li uçuş görevlisi Rich Henderson, pandemi sırasında "her şeyin değiştiğini, ortamın ve enerjinin değiştiğini" söylüyor.

Henderson, "Covid olduğunda, uçuş görevlisi olmanın eğlenceli tarafları, tatmin edici ve heyecan verici yanları işten alındı," diyor.

Henderson'a göre, bu durum hala değişmedi - personel, programlama ve uzun günler hala bir sorun teşkil ediyor, rahatsız edici yolcu vakaları ise devam ediyor.

Bu sorunlar ABD'ye özgü değil, Hollandalı uçuş görevlisi Juliana Oliveira'ya göre.

Oliveira, "Bazı günler günde 12 ila 15 saat çalışıyoruz. Ve çok yorgunuz," diyor Oliveira. "Bazen ertesi gün tekrar çalışmaya gelmemiz bekleniyor - aynı uzun günler, gecikmeler ve her şey var."

Uçuş görevlileri, yolcuların beklemekten hoşlanmadığını ve bunun sürekli olarak ödendiği yanılgısının olduğunu belirtiyor.

Oliveira, "Sadece uçağın motoru çalıştığında kapanana kadar para alıyoruz," diyor. Bu kuralın bazı havayollarında istisna olduğunu, ancak bu genel politika olduğunu ekliyor.

FAA, ABD'deki uçuş görevlilerinin 14 saat sonra işten çıkması gerektiğini belirtiyor. Ancak Henderson, "uçağın kapısı kapanır kapanmaz, güçsüz hale geliriz, bu yüzden eğer hala uçakta isek çalışma sırasında eğer sırayı bozarsak yasal olmayabiliriz" diyor.

Oliveira, Avrupa'daki uçuş görevlilerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından çalışma saatlerine benzer sınırlamalara sahip olduğunu ancak "özel koşullar altında 14 saatlik sınıra gidebileceğimizi" söylüyor.

Oliveira, "Ekstra saatler için ekstra ücret almayız," diyor.

Ekstra uzun günler rahatsız edici yolcularla başa çıkmayı daha da zorlaştırıyor. Henderson, "17 saat 1 dakika süren bir günü" hatırlıyor ve bu günün düşmanca bir yolcu etkileşimi ile sona erdiğini söylüyor.

Henderson, "Bir yolcunun bana bir fincan fırlattığını, değersiz olduğumu söylediğini ve işimde berbat olduğumu söylediğini hatırlıyorum," diyor Henderson. "Kendimi çok insanlık dışı hissettim."

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verileri, rahatsız edici yolcu olaylarının "artan sıklık ve ciddiyet" olduğunu gösteriyor: Haziran 2023 tarihli bir IATA raporu, 2022'de her 568 uçuşta bir rahatsız edici olayın bildirildiğini, bu rakamın 2021'de her 835 uçuşta bir olduğunu belirtiyor.

Bu sorun o kadar yaygın ki, bu konuya adanmış tam bir konferans var - Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde Ekim 2023'te gerçekleşmesi planlanan uluslararası konferans olan Dispax World, "rahatsız edici havayolu yolcu yönetimi ve sınırlama sorunu" konulu bir konferans düzenleyecek.

Konferans, hukuk uzmanları, akademisyenler, yetkililer ve uçuş görevlilerini "rahatsız edici yolcu davranışlarının belası" olarak adlandırdıkları konuyu tartışmak üzere bir araya getirecek.

IATA verilerine göre, rahatsız edici yolcular arasındaki en yaygın sorun "uyumsuzluk." Maske takma zorunluluğu artık olmadığı için, yolcuların uçakta sigara içmeleri, emniyet kemerlerini talimat verildiği şekilde bağlamamaları ve uçakta kendi alkolünü tüketmeleri en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Henderson, 2020'de 2020'de uçan yolcu davranışlarında bir değişiklik olduğunu, bu durumun yıllar geçtikçe artan bir trend haline geldiğini söylüyor.

Henderson, "Covid sırasında ve o dönemde insanlar bir şeyin yanlış veya haksız olduğunu hissettiklerinde gerçekten konuşmaya cesaretlendirildi - gerçekte öyle olsa da olmasa da tartışılabilir - ama insanlar kurallara karşı geri çekilmekte daha fazla yetkilendiklerini hissettiler," diyor.

Henderson, "İnsanların hala istedikleri her şeyi yapabileceklerini hissettikleri bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum."

Mental sağlık etkisi

Bu sorunların net etkisi, "moralin düşük" olduğu şeklinde ifade ediliyor, dediği gibi ABD'li uçuş görevlisi Nastassja Lewis.

Lewis, uçuş görevlilerine mental sağlık ve refah konularında destek ve tavsiye sağlayan uçuş görevlisi mental sağlık kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan th|AIR|apy'nin kurucusudur.

Bu kar amacı gütmeyen kuruluş, Lewis'in kendi "mental sağlığı bir dibe vurduğunda" başlattığı 2018 yılında bir Facebook destek grubu olarak başladı.

Lewis, "Kendi başıma yanıp tükenme deneyimim oldu, kendimden kopmuş ve sadece ağlamıştım," diyor.

Pandemi sırasında, grubun üye sayısı hızla arttı ve Lewis, "havacılık içinde mental sağlık savunuluşuna ihtiyaç olduğunu fark ettiğini" söylüyor.

Şimdi, th|AIR|apy'nin web sitesinde kaynaklar, acil yardım fonları ve 7/24 akran metin hattı bulunuyor.

Lewis, ve ekibi mesajlarda "daha kısa dönüş süreleri, belirsizlik, endüstrinin dış etkilere karşı savunmasızlığı" gibi tekrarlayan temaları fark etti.

"İş-yaşam dengesi" de düzenli olarak gelen bir terimdir, ayrıca "rahatsız edici yolcular" da bu terimlerden biridir.

Genellikle işin beklentileri ile zorlu gerçeklikleri arasında bir boşluk olduğunu hisseden Essence Griffin gibi yeni uçuş görevlilerinden gelen sık sık mesajlar bulunmaktadır.

Yeni başlayan uçuş görevlilerinin programları üzerinde en az kontrol sahibi oldukları için endüstrinin sorunlarını en çok hissetme olasılıkları daha yüksektir.

Griffin, "Çoğu havayolu kıdemliğe dayalıdır," diyor Griffin. "Yani ne kadar süre orada olduğunuz, o kadar güvende hissedersiniz, programınızı kontrol etme hakkına sahip olursunuz.”