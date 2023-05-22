İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından eğitim çağındaki çocuklarımızın spor yapmasını teşvik etmek amacıyla “Okullararası Suriçi Kupası” futbol, basketbol, futsal, voleybol, satranç, masa tenisi ve atletizm, okçuluk, yüzme, güreş, bilek güreşi, mini golf, eğitsel oyunlar ve jimnastik kategorilerinde düzenlenmeye devam ediyor. Büyük bir coşkuyla geçen voleybol turnuvasında heyecan büyüktü. 16 farklı branşta gerçekleştirilen Okullararası Suriçi Kupası Voleybol Turnuvası’nda, 71 farklı okuldan 6 kategoride toplam 780 sporcu mücadele etti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI