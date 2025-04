Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tür goller yediğiniz zaman nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz. Galibiyeti hak etmedik. Üçüncülük için iyi bir fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Rakiple benzer şanslar yakaladık ama atamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugünle ilgili söylenecek hiç olumlu bir şey yok." dedi.

Savunmada sakatlıkla ilgili sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Norveçli teknik adam, "Zaynutdinov, Necip, Tayyip, Emirhan, Uduokhai sakat olan oyuncularımız. Svensson bugün savunmada iyi oynadı. Bazı yerler, pozisyonlar bu eksikler nedeniyle değişti ama yeterli olmadı, sonuç almayı başaramadık. Paulista uzun bir sakatlıktan çıktı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunmada bu eksiklerle zor bir maç oldu. Emrecan Terzi'yi sol beke, Masuaku'yu sol stopere almayı düşündüm ama Emrecan da uzun süredir sakattı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan oyuncunun tam hazır olmadan oynamasının adil olmayacağını düşündüm. Gençlerin tam hazır olduğunda oynaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın tepkisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı teknik adam, "Tepkilerini anlıyorum, haklılar. Ben ve oyuncularım acı çekiyoruz. İstedikleri tepkiyi gösterme hakları var. Daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler karşılanmadığında böyle tepkiler oluyor. Onlardan özür diledik. Göreve geldiğimizde 1 maç eksikle 7. sıradaydık. Hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Şimdi 4. sıradayız ve Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Samsunspor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Performans göstermeyen oyunculara yaptırım uygulamakla ilgili konuşan Solskjaer, "Sezon sonuna kadar elimdeki oyuncularla devam edeceğiz. Ağır cezalara inanan bir hoca değilim. En iyi ceza süre vermemektir. Oyuncu kenarda beklediğinde oynamak için çabalar. Bu anlamda en büyük yaptırımım daha az oynatmak olur. Mustafa genç ve savaşan bir oyuncu. Bugün de bunu gösterdi. Taraftarın da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu tür yaklaşım gösteren, enerji gösteren genç oyuncuları seviyorum." şeklinde konuştu.

"İstikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz"

Beşiktaş'ın istikrarlı bir yapıya kavuşması için sabır gerektiğinden bahseden Norveçli teknik adam, şunları söyledi:

"Başkanımızla yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma dengeli ve uyum içinde oyuncular getirmemiz lazım. Takımı 2-3 transfer döneminde doğru karakterlerle bir yere getirebiliriz. Kongrede olanları gördüm, ilk kez böyle bir şey gördüm. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın kendisine yeten bir kulüp olması gerekiyor. Bize plan lazım. Scout ekibimizle bu plana başladık. Sabretmek zorundayız. İstikrar lazım. Bazı insanların da buna zamanı yok. Biz istikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Başkanla oturup plan yapıyoruz. Şu an sahip olduğumuz oyuncular iyi oyuncular ama daha iyisini bulmamız gerekiyor. Daha iyisini bulmak için de belirli transfer dönemlerine ihtiyacımız var. Şu an Avrupa kupaları için son 7 maçımız var. Savaşma ruhunu göstermek istiyoruz. Oyuncularım da acı çekiyor. Soyunma odasında böyle bir görüntü vardı. Hayal kırıklığı oluşturan bir gece yaşıyoruz."

Göreve geldiği ilk andaki inancının devam ettiğini vurgulayan Solskjaer, "Hala aynı inançtayım. Taraftarlara, başkana baktığım zaman çalışanları ve tutkuyu gördüğüm zaman inancım devam ediyor. Bazı şeyleri yapmak için çok karanlık yollardan geçmek lazım. Beşiktaş son yıllarda futbol anlamında kötü süreçler geçiriyor. Geldiğimin ilk ayında herkes yüksekti, her şey çok iyiydi, herkes çok çalışıyordu. Sonra bir ufak düşüş yaşandı. Çok daha yukarı çıkacağımızı biliyorum. Bu potansiyel var. Diğer iki büyük takımın çok gerisinde kaldık. Böyle geride kalınca şampiyonluğa inanmak için işiniz zorlaşıyor. Tepeye gelmek ne kadar sürer bilmiyorum ama sürece inanıyorum. Yaptığımız her şey buna inandırıyor. Çok fazla para harcayarak bir şeyler yapmayacağımızı biliyorum. Ocak transfer dönemi her zaman zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının faul yapma konusunda çok kibar olduğunu belirten Solskjaer, "Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Alex Oxlade-Chamberlain maalesef bugün sağbek oynamak zorunda kaldı. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Takımımızdaki çoğu oyuncu da iyi karakterler ve iyi oyuncular ama çok kibarız. Çok kolay gol yiyoruz. Yediğimiz golde rakibe 3 kez faul yapabilirdik ama yapmadık. Karşınızda Messi ve Neymar gibi elit bir oyuncular olur ve bir şey yapamazsınız ama bu kadar kolay izin verince bunlar yaşanıyor. Sadece Alex Oxlade-Chamberlain değil diğer oyuncuların da kazanan kimliklerini yansıtması gerekiyor. Bazen rakibi ısıracaksınız, faul yapacaksınız." diye konuştu.