"Biraz gururla yıkanır, biraz haysiyetle temizlenir, biraz azimle yoğrulursa bir şeyler düzelir."

Beşiktaş'ta dört teknik direktörün gitmesine sebep oyuncular halen duruyorken yeni bir hoca getirip değişimin sağlanmasını beklemek rüya görmekten öte bir durum!

10 kişi kalan rakibin karşısında gol bulman gerekirken tel tel dökülen Cenk Tosun'un ayağına bakmak ne kadar abestse yetersizliği dillere destan olan Tayfur'dan merkez orta saha görevi beklemek de o kadar abesttir.

Santos Hoca, Onur, Umut ve Tayfur ile sahaya çıkmaya devam ediyorsa ya büyü, yapılmıştır ya da kal gelmiştir, başka bir açıklaması olamaz!

Oyuncu grubu dönüp tribüne baksalar küçük çocukların kuru soğukta gelip takımlarını desteklemelerinden utanmaları gerekirken hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları kabul edilebilir gibi değil!

Sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Cenk ve Salih için görüşmelere devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Kadro dışı bırakılmasına rağmen Ghezzal'dan nasıl medet umarsınız?

Yazıklar olsun!

Tüm oyuncular toplanır. Biraz gururla yıkanır, biraz haysiyetle temizlenir, biraz azimle yoğrulursa birşeyler düzelir.

Beşiktaşlı oyuncularda ruh yok!

Hasan Bey ve yönetimine yükselen tepkiler ise ne yazık ki seçim sürecinde yapılan söylemlerle alakalı olduğundan taraftarın haklılık payı var.

Giden yönetim 2027 yılına kadar devam eden sözleşmelerle kulübün belini öyle bir bükmüş ki, kötülük yapmak isteseler bu kadar olmazdı!

Hasan Bey ve yönetimi yeni olabilir ama Beşiktaş taraftarı özür duymaktan ve de bahane dinlemekten artık sıkıldı.

O sebeple icraat ve sonuç bekleniyor.

Ayrıca, kişilik ortaya koymayan oyuncunun adı sanı ne olursa olsun forma verilmemeli. Bir zahmet Santos hocaya da bunları anlatın.

Trabzonspor ile yapılacak iç saha maçına kadar birçok şey değişmeli aksi halde taraftarı tutumu değişmez ve güven kaybolur!