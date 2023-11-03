Haber: Mert Osman Erman

Saskatchewanlı yerli bir kadın olan Dawn Walker, 2022 yazında kayıp olarak bildirildi ve bu da onun için yüksek profilli bir aramayı tetikledi.

Oğluyla birlikte Oregon eyaletinde iyi bir şekilde bulundu.

Walker, 49 yaşında, evi terk etmesinin nedeninin ev içi şiddetten kaçmak olduğunu söyledi.

Polis daha sonra onu oğlunu kaçırmak, kimlik sahtekarlığı ve sahte pasaport üretmek de dahil olmak üzere dokuz suçlamayla suçladı.

Başlangıçta davadaki suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Ancak Perşembe günü, Walker, bir velayet kararını ihlal eden bir ebeveynin kaçırılması, sahte belge bulundurma ve sahte pasaport üretme olmak üzere üç suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Hem avukatları hem de savcılar onun için toplulukta zaman geçireceği 12 aylık bir denetimli ceza talep ettiler, ardından 18 aylık bir şartlı tahliye izleyecekti.

Şimdi hakim Brad Mitchell son kararı vermeli.

'Kimse beni duymadı'

Walker başlangıçta 24 Temmuz 2022'de Saskatoon Polisi tarafından kayıp olarak bildirildi. O sırada, polis memurları onun son olarak 22 Temmuz'da görüldüğünü söylemişlerdi.

Onun Ford F-150'ü ve bazı eşyaları, Walker ve çocuğunun zarar görmüş olabileceği korkularını artırmıştı. Walker, 2022 Ağustos'un 5'inde, Oregon City'de 1600 kilometreden fazla uzakta, oğluyla birlikte güvende bulunduğunu duyurduklarında iki haftalık bir aramanın ardından güvende bulundu. Walker'ı benzin, yiyecek, Netflix ve Airbnb kiralama işlemlerini takip ederek bulmuşlardı.

ABD yetkilileri Walker'ı tutukladı ve ona kimlik hırsızlığı suçlamaları yöneltti - biri bir suç ve diğeri bir suç. Ardından, Kanada yetkililerine teslim edildi ve ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı, bu arada ABD'deki dava askıya alındı. Walker ayrıca geçici olarak hapsedildi ve çocuğu ondan alındı.

BBC tarafından elde edilen bu yılın başlarında BBC'ye gönderilen bir mahkeme başvurusunda Walker, aile içi ve aile içi partner şiddeti kurbanı olduğunu ve Saskatchewan yetkililerinin onu korumadığını söyledi.

Walker, "Artık başka seçeneğim kalmadı. Beni kimse duymadı," dediği ve zarar gören herhangi bir kişiden özür dilediği bir açıklama yapmıştı.

"Beni korumak yerine sürekli olarak beni ve beyaz olmayan erkekleri korumayan bir dizi sisteme karşı mücadele ediyorum," dedi.

Walker, oğlunun "ciddi yakın tehlike" ile karşı karşıya olduğuna dair "samimi inancı nedeniyle" kaçtığını ve kayboluşunun "yetkililerden koruma talep etmek için yapılan son, en umutsuz girişimin sonuncusu" olduğunu ekledi.

Saskatoon polisi, Walker'ın önceki iddialarının "baştan sona soruşturulduğunu" ve hiçbir suçlama olmadığını söyledi.

Walker, suçlu bulunmadan önce kefaletle serbest bırakıldı ve suçlu bir mahkumun başlamadan önce 20 Kasım'da başlayacak ve 2024 Ocak'a kadar sürecek bir duruşma vardı.

Vakası, diğer yazarlardan ve Kanadalı hukuk sistemindeki renkli kadınların karşı karşıya kaldığı sistem hatalarının bir yansıması olduğunu söyleyen yerli savunucular tarafından geniş çaplı ilgi ve destek gördü.

Walker ayrıca Kanada'nın en yüksek profilli avukatlarından birini - Marie Henein - savunması için tutmuştu.

BBC'ye daha önce gönderilen bir açıklamada, Henein, müvekkilinin Saskatchewan yetkililerinden birçok kez yardım istediğini tekrarladı, ancak sistemin onu - diğer birçok kişi gibi - başarısız bıraktığını belirtti.

Henein, "Dawn'ın sesi susturulmayacak," dedi.

Bir ödüllü yazar ve savunucu

Walker, ayrıca Dawn Dumont olarak da bilinir, Kanada'da tanınmış bir yazar ve yerli savunucu olup, on yılı aşkın bir süredir süren bir kariyere sahiptir.

Polis soruşturması sürerken son romanı The Prairie Chicken Dance Tour, Kanada'nın en eski edebi ödüllerinden biri olan Stephen Leacock Anı Madalyası için kısa listeye alındı.

Ayrıca Ontario'daki Queen's Üniversitesi'nden hukuk diplomasına sahiptir ve son federal seçimde Kanada'nın yönetimdeki Liberal Partisi için milletvekili olarak yarışmıştır.

Bu yılın başlarında BBC'ye gönderilen yazılı sorulara cevap vermemeyi reddeden Walker, hayatının işinin, ailesinin ırkçılığa ve sömürgeci şiddete maruz kalmasını içeren yerli bir kadın olarak deneyimlerinden yoğun bir şekilde etkilendiğini söyledi.

"Her zaman sürekli olarak birinci milletler halkına yönelik devam eden adaletsizliğe dikkat çekmeye ve benimle yürüyenler ve benimden sonra gelen kuşaklara yardımcı olmaya çalıştım," dedi.

"Rasizm ve özellikle Saskatchewan eyaleti içindeki sömürgeciliğin devam eden etkilerine ulusal ve uluslararası dikkat çekmesi gerekiyor," diye ekledi.

Walker ayrıca kısa bir süreliğine hapsedilme deneyiminden bahsetti ve etrafındaki kadınların çoğunun da yerli olduğunu söyledi.

"Bunun kurumların içinde olduklarını gördüm ve kötü muamele gördüler," dedi, birçok kişinin avukat veya ruh sağlığı ve tıbbi bakım alamadığını ekledi.

Kanada İstatistik Bürosu'nun 2021 verilerine göre, yerli kadınlar, yerli olmayan kadınların 15 katı daha yüksek bir oranla hapsedilmektedir.

Geçen yıl, yerli kadınlar Kanada'nın federal hapishanelerindeki tüm kadın mahkumların yarısını oluşturdu, toplam Kanada kadın nüfusunun %5'ini oluşturmasına rağmen.