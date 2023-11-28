Haber: Mert Osman Erman

Salı günü yayımlanan Omid Scobie'nin Endgame kitabı, "bir kurumun içindeki karmaşayı açığa çekmeyi" vaat ediyor.

Kitap, Kral Charles'ı "popüler olmayan bir kral" ve oğlu William'ı "taht için aç bir varis" olarak eleştiriyor.

Buckingham ve Kensington Sarayları kitap hakkında yorum yapmıyor.

Daha önce Meghan, Sussex Düşesi ile yakın olarak görülen Scobie, kitap için onunla görüşmediğini ve "Sussex'lerin bu yayınla hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Harry ve Meghan'ın temsilcileri, kitabın saray entrikaları ve brifing iddialarıyla ilgili olarak yorum yapmadı. Scobie, bunun Harry ve William arasındaki ilişkilere "telafi edilemez zarar verdiğini" söylediği bir ABC'ye yaptığı röportajda "Sussex'lerin bu yayınla hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Harry'nin bomba gibi düşen anı kitabı olan "Spare" ile benzer yeni skandallar bekleyenler için, kitabın erken bir görüntülemesine dayanan New York Times raporuna göre, dedikodu avcılarının "hayal kırıklığına uğraması muhtemel".

Yazarın verdiği haber değeri taşıyan satırlar arasında, yazar 2021 Oprah Winfrey röportajına geri dönüyor, bu röportajda Kraliyet Ailesi üyelerinden birinin Meghan ve Prens Harry'nin bebeğinin cilt rengi hakkında sorular sorması iddiaları bulunuyor.

Endgame'in isim vermesi beklenmiyor - ancak kitapla ilgili yapılan röportajlarda, Scobie, söz konusu olan iki kişinin, Meghan ile Kral arasında geçen mektuplarda adlarının geçtiğini söyledi.

Spare, Prens Harry'nin birinci elden deneyimine dayanırken, Endgame "kaynaklar"a atfedilmiştir.

Prens Harry'nin aile üyeleriyle ilişkilerinde iyileşme belirtileri göstermesi - babası için yapılan 75. doğum günü telefon görüşmesi dahil - bu kitabın yayımlanması eski tartışmaların tekrar gündeme gelmesi açısından garip bir zamanlamaya sahip olarak görülebilir.

Şu anda zeytin dalı, köprüleri yakmaktan ziyade, daha çok geçmiş iddiaların tekrarına benziyor gibi. Veya Prens Harry ve Meghan'ın ABD'ye gitmelerine dair iddiaların ve karşı iddiaların ötesine geçen bir kraliyet pembe dizisinin biraz geriye dönük bir kitap olarak görülebilir.