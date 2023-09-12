Haber:Mert Osman Erman

Avustralya parlamentosu geniş çaplı cinsel istismar haberleri ile lekelenmiştir.

Şubat ayında, her iki meclis de milletvekilleri ve personel için yeni davranış kuralları konusunda anlaştı.

"Ben sadece otururken kendi işime bakıyor olurdum ve boynumun arkasına nefes alınırdı ve bir soru sorduğumda şöyle denirdi: 'Bu harika bir soruydu, itici ve sorgulayıcı'" dedi Andrews, ABC'ye.

"Ama işte mesele şu, bazı insanlar 'Şaka yapamaz mısın?' derlerdi... ve bazen ben itiraz ederim, ama bazen sadece 'Her kavgada bulunamam' derim."

Andrews, Scott Morrison'ın eski koalisyon hükümetindeki en üst düzey kadınlardan biriydi ve hem sanayi bakanı hem de içişleri bakanı olarak görev yaptı.

Federal siyasetteki kadınların sert muamelesine sürekli olarak sesini çıkaran Andrews, bu yılın başlarında bir sonraki seçimde emekli olacağını duyurdu - ki bu 2025'e kadar gerçekleşecek.

Bir eski makine mühendisi olan Andrews, siyaset öncesi kariyerini erkek egemen sektörlerde geçirdi, ancak cinsiyet temelli ayrımcılıkla yüzleştiğini sadece parlamentoda yaşadığını söylüyor.

"Ben siyasete gittim ve bu, sadece bir kadın olduğum için şeylere savaş vermek zorunda hissettiğim ilk zaman oldu" dedi.

Bu yılın başlarında Andrews'ın o dönemki Liberal Parti meslektaşı Senatör David Van, cinsel tacizden üç iddiayla karşı karşıya kaldı - bunlardan ikisi milletvekilleri Lidia Thorpe ve Amanda Stoker tarafından yapıldı.

Van, şikayetleri güçlü bir şekilde reddetti ve parti tarafından ihraç edilmesine rağmen parlamentoda kaldı.

Bu suçlamalar, son yıllarda Avustralya'yı etkileyen kadınların hükümette çalışma güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

2021'de eski Liberal Parti görevlisi Brittany Higgins, 2019'da başbakanlık ofisinin birkaç metre yakınında bir meslektaşı tarafından saatler sonra tecavüze uğradığı iddialarıyla kamuoyuna açıldı.

Bu iddia, eski cinsiyet ayrımcılığı komisyoncusu Kate Jenkins tarafından bağımsız bir işyeri incelemesine yol açtı ve parlamento bürolarında çalışanların üçte birinin cinsel tacize maruz kaldığını buldu.

Rapor ayrıca yaygın zorbalığı ve gerçekleşen veya denenen cinsel saldırıları ayrıntılı olarak belirtti.