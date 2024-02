Atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan Oppenheimer filmi sansasyonel bir şekilde gösterime girdi.

Tam adıyla Jullius Robert Oppenheimer Amerikalı teorik bir fizikçidir.Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında, Almanlardan önce nükleer silah geliştirme projesi olan Manhattan Projesi'nde bombayı araştıran ve tasarlayan ekibin başında yer almıştır. Atom bombasının icadı üzerine birçok bilim insanının çalışması olsa da Manhattan projesinin başarıyla sonuçlanmasıyla beraber bombanın mucidi J. Robert Oppenheimer 1954 yılında komünist olarak damgalanmıştır. Fedaral hükümet tarafndan görevden alınmış ve sürgün edilmiştir. Sürgün sırasında öğretmen ve çığır açan fizikçi olarak bilime birçok katkı sunmuş, 1946'dan 1967'ye kadar fizik alanında 3 kez Nobel ödülüne aday gösterilmiştir. Ancak 1967 yılındaki ölümünden önce hiçbirini kazanamamıştır.Oppenheimer filminin yönetmeni efsanevi ve bir çok kült olmuş filme imza atan Christopher Nolan... Nolan'ın efsanevi filmleri arasında The Dark Knight(2005-200lni8-2012) üçlemesi, Inception(2010),Intersteller(2014), Memento(2000), Dunkirk'2017). Tenet(2020). The Prestige(2006) gibi filmler vardır. "Oppenheimer" filmi, Pulitzer Ödüllü Kai Bird imzalı ve J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "American Prometheus" kitabından sinemaya uyarlanmış, "Oppenheimer"ın senaryosu ise filmin yönetmeni Christopher Nolan ile birlikte Martin Sherwin'in kaleminden çıkmıştır. "Oppenheimer" filminin başrolünde, J. Robert Oppenheimer rolünde Cillian Murphy'i izliyoruz. Cillian Murphy'i "Peaky Blinders" dizisindeki beğeni toplayan performansıyla tanıyoruz. Ayrıca Murphy, filmin yönetmeni Christopher Nolan ile de daha önce "The Dark Knight" üçlemesinde, "Inception" ve "Dunkirk" filmlerinde çalışmıştır.

Emily Blunt ise kendisi de bilim insanı ve aktivist olan, J. Robert Oppenheimer'ın eşi Katherine Oppenheimer rolünde karşımıza çıkıyor.

Matt Damon'ı, Korgeneral Leslie Groves rolünde izliyoruz. Leslie Groves, Manhattan Projesi'nin askeri yönetimini üstlenen isimdir.

Gary Oldman ise ABD'nin 33. başkanı Harry S. Turman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca "Oppenheimer" filminin oyuncu kadrosunda Rami Malek, Josh Hartnett, Benny Safdie, Kenneth Branagh, Olivia Thirlby, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, David Satmalchian ve Dane DeHaan gibi isimleri de görüyoruz.

"Oppenheimer" filmi, ilginç konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosu ve en önemlisi de Christopher Nolan tarafından yönetilmesi nedeniyle heyecanla bekleniyordu. Nolan, filmlerinin görsel ve anlatımsal gücü ile bilinmekte, özellikle zaman çizgileriyle oynamayı sevdiğini bildiğimiz Christopher Nolan'ın sıradan bir biyografi çekmeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen dram yönünden güçlü, görsel şölen niteliğinde ve ince detaylarla zenginleştirilmiş bir olay örgüsü ile karşı karşıya olacağız.