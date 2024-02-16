Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 - Play Off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar için kolay bir maç gibi gözükse de kıran kırana bir karşılaşma olacağı en başından belliydi. Bana göre Sparta Prag da aynı Kopenhag profilinde bir takım, gol düellosunun kokusu baştan geldi. Prag maça hızlı başladı, ancak Galatasaray son dönemin yükselen ismi Kerem Demirbay ile golü buldu. Hatta onun öncesinde Muslera çok kritik bir kurtarışla erken golü engelledi. Duran top organizasyonlarından attığı gollerle meşhur Sparta Prag, duran toptan 1-1’i buldu ikinci yarının başında. Kaan’ın sakatlığı sonrasında Galatasaray Mertens ile golü bulsa da işler bir süre pek yaver gitmedi. Önce Nelsson’un kırmızısı ve sonrasında skoru 2-2’ye getiren gol. Bu arada Nelsson kırmızı görene kadar Davinson sağ beke geçti ve bence bir ışık verdi. Aurier’de zorlanma varmış, hoca öyle açıkladı. Kaan da bir hayli yoruldu. Sağ bekte Davinson görebilir miyiz, neden olmasın? Dakika 80’de Prag da kırmızı yiyince şartlar eşitlendi, Okan hoca 83’ten sonra tüm kozlarını sürdü sahaya. Bana göre daha erken olabilirdi değişiklikler, ancak sakatlık ve kırmızılardan dolayı oyunu tam okumak istemiş olabilir hoca, bu kadar kargaşada bir şey diyemeyiz. Maç boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera’nın bir net pozisyonu daha çıkarması, ardından Icardi’nin golüyle Cimbom maçı aldı. Bu arada Icardi o golü atmasaydı kendisi adına eleştiri seviyesi biraz daha yükselebilirdi. Kağıt üstünde 2 asist 1 gol yazsa da Icardi’ye, asistlerden ziyade o gollerin gelişi; atan oyuncuların bireysel yeteneğiydi. Icardi’nin tam böyle bir dakikada, böyle bir anda böyle bir gole ihtiyacı vardı. Kendisi son dönemde bir hayli mutsuz görünüyor çünkü. Son 2 maçtır galibiyet üçlüsüne katılmıyor, hatta taraftar çağırsa da gitmiyor. Maç sonu en sevdiği işlerden biri olan Instagram’ı paylaşım yağmuruna tutmayı bile es geçti… Icardi’de performans olarak bir düşüş var, onu da kafasına takıyor olabilir. Ligde son viraja doğru giderken en çok ihtiyaç duyulacak oyuncunun kafayı toparlaması gerekiyor, Okan hocanın da kendisiyle bir görüşme yapmasını bekliyorum açıkçası. Aslan son dönemde yaşlı kurtlarıyla ilerliyor; Mertens ile Muslera resmen takımı sırtlıyor, kurt hoca Okan Buruk taktiksel anlamda adeta 8 boyutlu satranç oynuyor. Barış Alper ve Kerem Demirbay gibi isimlerin yükselen performansı da cabası. Bu arada bu maç genelinde Barış’ı beğenmedim ama yine çıkıp son golde asisti yaptı. Berkan sol bekte iyiydi, diğer isimler de gereğini yaptı. Kerem Aktürkoğlu’nun yerine artık Zaha’nın biraz daha süre almasını bekliyorum. Icardi ve Kerem kendilerini mental olarak topladığında takım daha da ileri seviyeye ulaşacaktır. İkinci maç daha zor olacak, şimdiden başarılar dileyelim Galatasaray’a…