1. Kilit Türleri ve Teknolojileri

Elektronik Kartlı Kilitler

- Bu kilitler, manyetik şeritli veya RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisine sahip kartlar kullanır.

- Konuklar, kartlarını kilit üzerindeki okuyucuya yaklaştırarak kapıyı açarlar.

Mobil Uygulama Tabanlı Kilitler

- Gelişen teknolojiyle, konuklar akıllı telefonlarındaki özel bir uygulama aracılığıyla odalarının kapılarını açabilirler.

- Bu sistemler, Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden çalışır ve konuklara ekstra rahatlık sağlar.

Biyometrik Sistemler

- Daha yüksek güvenlik gerektiren durumlarda, parmak izi veya retina taraması gibi biyometrik sistemler kullanılabilir.

2. Merkezi Kontrol Sistemi

- Otelin resepsiyonunda veya güvenlik odasında bulunan merkezi bir kontrol sistemi aracılığıyla tüm kilitler yönetilir.

- Bu sistem, kimin hangi odaya ne zaman erişim sağladığını takip eder ve raporlar oluşturabilir.

3. Kilitlere Erişim Yetkilendirmesi

- Oda anahtarları (kartlar veya mobil erişimler), konukların check-in işlemi sırasında aktive edilir ve check-out yapana kadar geçerlidir.

- Her anahtar, sadece belirli bir oda veya odalara erişim için programlanabilir.

4. Güvenlik Protokolleri

- Kilit sistemleri, güvenlik ihlallerine karşı çeşitli protokollerle donatılmıştır. Örneğin, bir kartın kaybolması durumunda, o kart hızla iptal edilebilir ve yeni bir kart verilebilir.

- Güvenlik kameraları ve alarm sistemleri ile entegre çalışabilir.

5. Acil Durum ve Bakım

- Elektrik kesintileri veya teknik arızalar durumunda, kilitler manuel olarak açılabilir veya geçici erişim kodları sağlanabilir.

- Düzenli bakım ve güncellemeler, sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Otel kilit sistemleri, konukların güvenliğini ve rahatını sağlamanın yanı sıra, otel yönetiminin odalara erişimi verimli bir şekilde kontrol etmesine olanak tanır. Teknolojik ilerlemelerle, bu sistemler giderek daha kullanıcı dostu ve güvenli hale gelmektedir. Otel sektöründe müşteri memnuniyeti ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu sistemler, modern otel işletmeciliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tatil için ya da iş için seyahatlerinizde otel kullandığınızda geçmişte size bir anahtar teslim edilirdi. Günümüzün teknolojisinde ise bu anahtarlar yerini kartlara bırakmıştır. Otellerin anahtar yerine kart kullanımını tercih etmesinin çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle bu kartlar aslında bir takip sistemini oluşturur. Otel misafirlerinin kullandığı bir kartlar oda kapılarına temas ettirildiğinde kilit sistemini devreye sokar böylece oda kapısı otel müşterisi tarafından açılır.

Bu kartlar sadece bir kart görüntüsünde olmasına rağmen aslında bir Otel Kilit Sistemi’dir. Bilgisayar yazılımı sayesinde otel misafirlerinin tam olarak giriş çıkış saatleri, konaklama süreleri kayıt altına alınabilir. Bu açılardan bakıldığında eski sistemde kullanılan anahtara göre kartlı sistemin ne kadar avantajlı olduğu daha iyi anlaşılabilir. Daha temel bir açıdan bakarsak eğer otel anahtarlarının kaybolması veya unutulması gibi ihtimaller de bu sistemde ortadan kalkmıştır. Perkotek Otel kapı kilidi , kart kaybolsa bile kartın iptalini yazılım sayesinde gerçekleştirilebilir ve yenisi hemen oluşturulabilir. Eğer kart kullanmayı tercih etmezseniz aynı sistemi parmak izi okutma sistemi ile de otelinize kurdurabilirsiniz. Otel misafirlerinin parmak izleri kalacakları odanın kapısına tanıtılır ve girişler parmak izi okutarak yapılabilir. Böylece kart kullanımı ve bu kullanımdan doğacak çeşitli sorunlar da ortadan kalkmış olur.

Otel Kilit Sistemi pek çok açıdan hem otel yönetimi için hem de müşteriler için avantajlı ve kullanımı kolay bir sistemdir. Bu sistemin sizin otelinizde de uygulanması için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.