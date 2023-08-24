İSTANBUL- Gerçek bir olayı temeline alan hikaye, sinemaya uyarlanırken filmin Senaristi ve Yönetmeni olan Tolga Kadıoğlu’nun hassas vizyonundan geçmiş. Yapımcılığını Ali Burak Ceylan'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Korkut Çözer, Muhammet Mustafa Karademir, Cemalettin Çekmece, Barış Hacıhan gibi isimler yer alıyor.

“Son yılların en sert filmi” iddiasıyla beyaz perdeye gelen filmin etkileyici görsellerinde Görüntü Yönetmeni Mustafa Kemal Dolaşır’ın imzası var.

Sert konusu ve yüksek şiddet içeren fragmanı yayınlandıktan sonra merakla beklenen yapımlar arasına giren ‘Otoban Katilleri’, yerli sinemamızda az görülen posterleri ile de dikkat çekiyor!

Fragmanın yayınlanmasının ardından hikayenin dayandığı olaylardaki katiller mektuplar vasıtasıyla iletişime geçtikleri filmin yapımcılarına “anlattıkları hikayelerde dikkatli olmalarını, aksi takdirde sonuçlarının kötü olacağı” konusunda tehditlerde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca neredeyse filmdeki tüm ekibe kurban ailelerinden olduğunu iddia eden kişiler tarafından çok sert mesajlar gönderilmeye devam ediyor.

Türün meraklılarının unutamayacağı bir sertlikte olduğu, içerdiği sert şiddet ve vahşet sahnelerinin fragmanda yer almadığı, hatta bu kanlı sahneler ve ağır argo dil sebebiyle film vizyona +18 etiketi ile girdiği de belirtiliyor.

Konusu;

2006 yılında ağır uyuşturucunun etkisiyle aslında kendilerinin bile ne yaptığını bilmediği amaçsız bir yolculuğa çıkan, 52 saatte otoban üzerinde denk geldikleri kişi ve dükkanları soyup, 6 farklı şehirde karşılaştığı 7 kişiyi canice öldüren iki katilin hikayesini eşsiz bir sinematografi ile anlatıyor.

HABER: ELİF HAYVALI