Haber: Mert Osman Erman

İran devlet televizyonu, operasyonun, Balochistan'da faaliyet gösteren Jaish al-Adl adlı militan gruba bağlı iki hedefi vurduğunu bildirdi.

İran'ın önceki hava saldırılarında olduğu gibi, bu son saldırı da Orta Doğu genelinde artan gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk geldi. İsrail ve Filistinli grup Hamas arasındaki savaşın 100 günü aşması, ABD-İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırıları gibi olaylar buna örnek olarak gösterilebilir.

Pekin, Çarşamba günü Pakistan ve İran'a "sakin olma" ve "gerilimin tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınma" çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, iki ülkeyi "yakın komşular" olarak gördüklerini ifade etti.

Salı günüki saldırı, İran'ın güneybatısındaki geniş Balochistan sınır eyaletindeki bir köyü hedef aldı. Tahran, Jaish al-Adl veya "adalet ordusu" adlı etnik Baloch Sünni Müslüman grubunu hedef aldığını söyledi; bu grup, İran içinde ve Pakistan hükümet güçlerine karşı saldırılar düzenlemiştir.

Louis Ahearne ve Stewart Ahearne adlı iki Britanyalı kardeş, haziran 2019'da Müslüman sanat eserlerinin sergilendiği bir müzeyi soymakla suçlanıyor. İran devrim muhafızları, saldırıda iki çocuğun öldüğünü ve üçünün yaralandığını söyledi. Pakistan, hava saldırısını "kanunsuz bir eylem" olarak nitelendirdi ve "ciddi sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyardı.