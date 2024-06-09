Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ege Çelebi, yaklaşık 2 ay önce evlerinin yanındaki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nda arkadaşıyla oturduğu sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Sol bacağını ısıran köpekten arkadaşının yardımıyla kurtulabilen Çelebi, ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Köpeğin ısırması nedeniyle bacağının üç yerinde oluşan kesilere dikiş atılan Çelebi'ye ayrıca 5 doz kuduz aşısı yapıldı.

Yaklaşık 3 hafta okula gidemeyen Çelebi'nin tedavisi bir ay sürdü.

Yaşadığı korkuyu üzerinden hala atamayan Ege Çelebi, saldırı anını unutamadığını söyledi.

Köpeğin önce bacağının arkasından, kurtulmaya çalışırken de bileğinden ısırdığını anlatan Çelebi, yere düştüğünü belirtti.

Çelebi, "Başta olayın verdiği heyecanla acı hissedilmiyor ama insanda travma oluşuyor köpeklere karşı. Ben şimdi köpeklere yanaşmıyorum. Her gün pansuman yaptırdım. Dikiş izleri bacağımın üç yerinde kaldı." dedi.

Evinin yanındaki parka gelince yaşadığı olayın aklına geldiğini ve tedirgin olduğunu dile getiren Çelebi, "İstemsizce bir korku var. O köpek beni bile yıkıp bacağımı böyle parçaladıysa, küçük bir çocuk olsa öldürürdü. Barınak yapsınlar. Bir çözüm bulmaları lazım. Büyük tehlike bence." ifadesini kullandı.

"Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı"

Ege Çelebi'nin annesi İlknur Çelebi, olaydan sonra büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Köpek deyip geçmemek lazım. Kovaladığında düşüp kafasını vursa beyin kanaması da geçirir. Bugün benim çocuğuma, yarın başka birinin çocuğuna. Burası park, birçok çocuk burada oyun oynuyor. Daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.

Oğlunun psikolojisinin bozulduğuna, bacağında ise iz kaldığına dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"Yazık değil mi? Buna kesinlikle çözüm bulunması gerekiyor. Bunların sahiplendirilip toplu yerde bakılması daha mantıklı değil mi? Ulu orta gezmesi... Hayvanları seviyoruz, onlara karşı değiliz ama ne zaman ne yapacağı belli değil ki. Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı."