İstanbul

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli belirtilmedi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu'nun onayına tabi satışın 2024'te tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi'nin ana hissedarı Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu da "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.