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TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak

Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak

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