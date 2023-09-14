Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

AA