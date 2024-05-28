Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cep telefonuyla görüntülenen olayda kedinin ölmesi ve çevredekilerin tepki göstermesi sonrası köpeğini tekmeleyen Muzaffer G, ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Türkiye'de üretimi, satışı ve el değiştirmesi yasaklanan türler arasında yer alan Pitbull cinsi köpeğini İzmir Caddesi'nde tasmayla gezdiren Muzaffer G (33), sahipsiz bir kedi ye saldıran köpeğini engellemedi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.