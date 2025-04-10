Merhaba dostlarım!
Bugün hatırlatacağım çok şey var…
“Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Hem disiplin, hem adil, hem de ŞEFKATLİ olunuz sevgili güvenlik güçlerimiz…
“Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..
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VİCDAN çok önemli sevgili polis mensuplarımız…
Güvenlik mensuplarımızın POLİS GÜNÜ VE HAFTASI KUTLU OLSUN !
Aynı zamanda canımın içi oğlumun AD GÜNÜ kutlu olsun…