Merhaba dostlarım!

Bugün hatırlatacağım çok şey var…

“Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

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Hem disiplin, hem adil, hem de ŞEFKATLİ olunuz sevgili güvenlik güçlerimiz…

“Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..

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VİCDAN çok önemli sevgili polis mensuplarımız…

Güvenlik mensuplarımızın POLİS GÜNÜ VE HAFTASI KUTLU OLSUN !

Aynı zamanda canımın içi oğlumun AD GÜNÜ kutlu olsun…