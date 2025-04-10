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Merhaba dostlarım!

Bugün hatırlatacağım çok şey var…

“Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Hem disiplin, hem adil, hem de ŞEFKATLİ olunuz sevgili güvenlik güçlerimiz…

“Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis  vicdanı olmayanların karşısındadır.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..

VİCDAN çok önemli sevgili polis mensuplarımız…

Güvenlik mensuplarımızın POLİS GÜNÜ VE HAFTASI KUTLU OLSUN !

Aynı zamanda canımın içi oğlumun AD GÜNÜ kutlu olsun…