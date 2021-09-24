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"19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2021 Cuma 16:12
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"19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık"

AĞRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Ağrı'da yapımı devam eden Hamur-Tutak-Patnos yolundaki viyadük inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'la birlikte viyadük inşaatını gezen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla Türkiye'yi baştan başa ulaşım ve iletişim kanalları ile donattıklarını söyledi. 3 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya yürüdüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bir mühendislik harikası köprümüzün 18 Mart 2022 yılında açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz. Daha nice yatırımları Türkiye'mizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, coğrafya ayırt etmeksizin hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son 19 yılda neler yaptığımızı sizlere kısaca anlatmak istiyorum. 2002'den bugüne; ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık" diye konuştu. 

AĞRI'NIN KARAYOL YATIRIM MİKTARI 24 KAT ARTTI

Ağrı'ya yaptıkları yatırımı geçmişle mukayese ederek anlatan Bakan Karaismailoğlu, 1993-2002 döneminde 165 milyon lira olan Ağrı karayolu yatırım miktarını, 24 kat artırarak 4 milyar 91 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Karaismailoğlu, “Hükümetlerimiz döneminde Ağrı’nın bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden alıp, 22 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık. Ağrı il genelinde, tüm yol ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 75’e yükselttik. Ağrı’da toplam uzunluğu bin 250 metreyi bulan tam 20 köprü yaparak hizmete açtık. Ağrı il genelinde devam eden 9 karayolu projemizin toplam bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. 2003’te hizmete açtığımız Ahmed-i Hani Havalimanımızın, pist genişletilmesi ve terminal binası yapımını tamamladık" dedi. 

36 KİLOMETRESİ AÇILDI

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos devlet yolunun, Doğu Anadolu Bölgesi’ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan kuzey-güney aksının önemli bir parçası olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, toplam 79 kilometrelik yol hattının 36 kilometresini trafiğe açtıklarını, yol üzerinde toplamda 302 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapımının da tamamlandığını bildirdi. 

Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunun 6 ile 15'nci kilometreleriyle birlikte, 36 ile 44'üncü kilometreleri arasındaki bölümlerin yapım ihalesini tamamladık. Proje kapsamında Tutak viyadüğü ile birlikte, 100 metre uzunluğunda Hamur Köprüsü de bulunuyor. Tutak viyadüğümüz, 9 ayaklı, 8 açıklıklı maksimum ayak yüksekliği 40 metredir. 2021 iş programımız dahilinde, Tutak viyadüğü ile ilgili toprak işleri ve sanat yapılarında çalışıyoruz. Yolumuzda, yapımı süren 42 kilometrelik bölümü de hizmete açarak 79 kilometrelik hattı tamamlayacağız. Yolun tamamını önümüzdeki yıl bugünlere kalmadan açmayı planlıyoruz."

Viyadükte incelemesini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ağrı Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Ağrı Valiliği'ne giden Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Osman Varol'dan brifing aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluYatırımİletişimUlaşım
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