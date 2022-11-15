6'lÄ± masa 8'inci kez toplandÄ±

'Ã–ZGÃœRLÃœKÃ‡Ãœ VE DEMOKRATÄ°K TÃœRKÄ°YEâ€™YÄ° VATANDAÅžLARIMIZIN DESTEÄžÄ° Ä°LE Ä°NÅžA EDECEÄžÄ°Z'

Taksim'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bir kez daha lanetlendiÄŸi bildiride, "ToplantÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel aÃ§Ä±klamada vurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi dÃ¼n Ä°stanbul Taksimâ€™de gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetliyoruz ve hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz. TÃ¼rkiyeâ€™yi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceÄŸimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bizler, iktidarÄ±n tÃ¼m ayrÄ±ÅŸtÄ±rma ve kutuplaÅŸtÄ±rma politikalarÄ±na karÅŸÄ±, ortak idealimiz olan yarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼r ve demokratik TÃ¼rkiyeâ€™si iÃ§in birlik ve uzlaÅŸÄ± iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za kararlÄ±lÄ±kla devam etmekteyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imle birlikte, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, hukuk devletinin tÃ¼m kurum ve kurallarÄ±yla hayata geÃ§irildiÄŸi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ ve demokratik TÃ¼rkiyeâ€™yi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi ile inÅŸa edeceÄŸizâ€™â€™ denildi.

â€˜GÃœÃ‡LENDÄ°RÄ°LMÄ°Åž PARLAMENTER SÄ°STEME GEÃ‡Ä°Åž SÃœRECÄ° YOL HARÄ°TASI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LDÄ°â€™

AltÄ±lÄ± masanÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi aÃ§Ä±klanan bildiride, "BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±mÄ±zda, GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sisteme GeÃ§iÅŸ SÃ¼reci Yol HaritasÄ± ile ortak komisyonlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sisteme GeÃ§iÅŸ SÃ¼reci Yol HaritasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlayarak kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AltÄ±lÄ± Masa olarak kurduÄŸumuz Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, SeÃ§im GÃ¼venliÄŸi Komisyonu ve Ä°letiÅŸim Komisyonu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±z kesmeden sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Bir Ã¶nceki toplantÄ±mÄ±zda kurulmasÄ±na karar verdiÄŸimiz Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu, temel politika alanlarÄ±nda (9 ana, 60 alt baÅŸlÄ±k altÄ±nda) yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmada Ã¶nemli bir ilerleme kaydetmiÅŸtir. Bu Ã§alÄ±ÅŸma ile Ã¼lkemizin iÃ§inde bulunduÄŸu sorunlarÄ±n hÄ±zlÄ± ve kalÄ±cÄ± biÃ§imde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in atÄ±lmasÄ± gereken somut adÄ±mlarÄ± ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikalarÄ± ve projeleri ortak taahhÃ¼tlerimiz olarak bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doÄŸrultusunda yapÄ±lmasÄ± gereken Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r. AltÄ±lÄ± Masa olarak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± 28 KasÄ±m tarihinde kamuoyuyla paylaÅŸma kararÄ± aldÄ±k. SeÃ§im GÃ¼venliÄŸi Komisyonu, seÃ§im Ã¶ncesi, seÃ§im dÃ¶nemi, seÃ§im gÃ¼nÃ¼ ve seÃ§im sonrasÄ± olmak Ã¼zere tÃ¼m sÃ¼reÃ§te atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± planlamakta, seÃ§im gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gÃ¼Ã§ ve iÅŸ birliÄŸimizi eksiksiz ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Ä°letiÅŸim Komisyonu, ortak komisyonlarÄ±mÄ±zÄ±n rapor ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kamuoyuna daha gÃ¼Ã§lÃ¼ biÃ§imde duyuracak hazÄ±rlÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼tmektedir. AltÄ±lÄ± MasanÄ±n GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sistem ve Anayasa Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n milletimize daha etkili bir biÃ§imde sunulmasÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±k. TÃ¼rkiyeâ€™nin yarÄ±nlarÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kamuoyu tarafÄ±ndan www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilir.â€™â€™ ifadelerine yer verildi.

â€˜ALTILI MASANIN GENÄ°ÅžLEMESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° Ã–NERÄ°LERÄ° GÃ–RÃœÅžTÃœKâ€™

AltÄ±lÄ± masanÄ±n geniÅŸlemesi ile ilgili Ã¶nerilerin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen bildiride, "Bizler toplumu en geniÅŸ yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± kucaklayan bir anlayÄ±ÅŸla 12 Åžubat 2022â€™de tarihi bir ilke imza attÄ±k. BelirlediÄŸimiz ortak ilke ve deÄŸerler zemininde beraber Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ oluÅŸturduk. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± planlÄ± ve programlÄ± bir biÃ§imde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. AltÄ± siyasi parti olarak bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de AltÄ±lÄ± masa zemininde en kÄ±sa zamanda bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlamaya odaklandÄ±kâ€™â€™ denildi.

â€˜Ä°KTÄ°DAR, ÃœLKEMÄ°ZÄ° TARÄ°HÄ°N EN YÃœKSEK ENFLASYON ORANLARIYLA KARÅžI KARÅžIYA BIRAKMIÅžTIRâ€™

AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±mÄ±zda gÃ¼ncel ekonomik ve siyasi geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdik. GerÃ§ekÃ§i ve gÃ¼ven duyulan adÄ±mlarla sorunlarÄ± kalÄ±cÄ± biÃ§imde Ã§Ã¶zmek yerine gerÃ§ekleri gizleme peÅŸinde olan iktidar, Ã¼lkemizi tarihin en yÃ¼ksek enflasyon oranlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. GÄ±da, enerji, barÄ±nma, Ã¶ÄŸrenci, Ã§ocuk, emekli ve Ã§alÄ±ÅŸan yoksulluÄŸu gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ derecede derinleÅŸmiÅŸ ve yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Kur KorumalÄ± Mevduat, arka kapÄ± dÃ¶viz satÄ±ÅŸlarÄ±, dÃ¶viz cinsi borÃ§lanma ve garantiler gibi uygulamalar haksÄ±z gelir ve servet transferini kÃ¶rÃ¼klemekte, gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± her geÃ§en gÃ¼n daha da bozulmakta ve orta direk yok olmaktadÄ±r. AltÄ±lÄ± Masa olarak bu adaletsiz ve Ã§arpÄ±k dÃ¼zene son verecek; enflasyonun tek haneye indirildiÄŸi, alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼kseltildiÄŸi, insan onuruna yaraÅŸÄ±r gelir saÄŸlayan istihdam artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, yoksulluÄŸun ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sosyal adaletin saÄŸlanarak toplumun tÃ¼m kesimlerinin refahtan adil bir ÅŸekilde pay aldÄ±ÄŸÄ± kapsayÄ±cÄ± bir ekonomi inÅŸa edeceÄŸiz. Bu hedeflere ulaÅŸmak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz tÃ¼m reformlarÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±mÄ±z Ortak Politikalar Metni ile ortaya koyacaÄŸÄ±z."

â€˜OTORÄ°TER YÃ–NETÄ°M ANLAYIÅžINA HEP BÄ°RLÄ°KTE SON VERECEÄžÄ°Zâ€™

"Kamuoyunun aÃ§Ä±kÃ§a bilmesini isteriz ki temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin siyasi bir kavga konusu olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. AnayasayÄ± ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini kendi tasarrufunda gÃ¶ren bir iktidarÄ±n vaatlerinin kimseye gÃ¼ven veremeyeceÄŸinin bilincindeyiz. Bizler AnayasayÄ±, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri parÃ§alanamaz bir bÃ¼tÃ¼n olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. YarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™sinde hiÃ§ kimse dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden ve inancÄ±ndan, Ã¶zellikle hiÃ§bir kadÄ±n kÄ±yafetinden ve giyim tarzÄ±ndan dolayÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalmayacaktÄ±r. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarÄ±nda tutmaya ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin ellerinden alÄ±nmasÄ±yla tehdit etmeye kalkÄ±ÅŸan bu Ã§arpÄ±k siyasi anlayÄ±ÅŸa son vereceÄŸiz. SansÃ¼r yasasÄ±yla gerÃ§eÄŸi dahi kendi tekeline almaya Ã§alÄ±ÅŸan, basÄ±nÄ± susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayÄ± tehdit olarak gÃ¶ren, demokrasinin nefes borusu olan dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ayaklar altÄ±na alan bu otoriter yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±na hep birlikte son vereceÄŸiz."

â€˜ALTILI MASANIN ORTAK ADAYI 13ÃœNCÃœ CUMHURBAÅžKANI OLACAKâ€™

"Bu inanÃ§ ve azimle Cumhuriyetimizin ikinci yÃ¼zyÄ±lÄ±nda konuÅŸan, tartÄ±ÅŸan, kendini Ã¶zgÃ¼rce ifade eden, gÃ¼Ã§lÃ¼, demokratik ve mÃ¼reffeh bir TÃ¼rkiyeâ€™yi; adalet, liyakat ve istiÅŸare ile inÅŸa edeceÄŸiz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, AltÄ±lÄ± MasanÄ±n ortak adayÄ± 13. CumhurbaÅŸkanÄ± olacak ve parlamentoda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunlukla en kÄ±sa zamanda GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sisteme geÃ§erek Anayasaâ€™dan ve milletten kopmuÅŸ bu otoriter yÃ¶netime son vererek milletimizi Ã¶zgÃ¼r ve mÃ¼reffeh yarÄ±nlara kavuÅŸturacaÄŸÄ±z. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mÃ¼sterih olsun."

AltÄ±lÄ± masanÄ±n bir sonraki liderler buluÅŸmasÄ± 28 KasÄ±m 2022 tarihinde Demokrat Partiâ€™nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â