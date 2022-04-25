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6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama

DEMOKRAT Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi liderinden yapılan ortak açıklamada, ''Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz'' denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:59
6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğine sırasıyla gelen liderler, Demokrat Parti lideri Uysal tarafından kapıda karşılandı. 6 muhalefet partisi lideri, iftar yemeğinin ardından saat 20.25'te çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Basına kapalı olan ve 6 saat süren toplantının ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

'KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYORUZ'

Açıklamada, ''Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de açılışının 102'nci yıl dönümünden bir gün sonra bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri olarak, TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" ifadeleri kaydedildi.

'LİYAKAT SAHİBİ BİR ADAY BELİRLEYECEĞİZ'

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğinin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verilen çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, ''Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz'' denildi. 

Açıklamada ayrıca, ''Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın, bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz'' ifadelerine yer verildi. 

Toplantı sonrası liderleri tek tek uğurlayan Demokrat Parti Başkanı Uysal, yapılan toplantının siyaset açısından önemli bir görüşme olduğunu ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhalefet PartileriMillet İttifakı
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