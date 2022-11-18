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"85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin"

18 Kasım 2022 Cuma 16:02
"85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin"

KIRŞEHİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "Siyasi rekabet yapalım derken Türkiye’nin hassasiyetlerine ve 85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na muhalefet yapın, bu normaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Türkiye Yüzyılı Başlıyor 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Kırşehir' toplantısı için kente geldi. Burada açıklamalarda bulunan Dağ, "Ülkemizde siyasal süreç devam ederken gündeme dair de bazı hadiseler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir terör hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Ölen kardeşlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaklaşık 5-6 yıldır bu konuda yüzlerce hadise zuhur etme ihtimali varken hem İçişleri Bakanlığı hem MİT hem de Milli Savunma Bakanlığımız vasıtasıyla bunların bir çoğu engellenmişti. Ama buradaki yaşanan terör hadisesi hepimizi üzdü. Burada hızlı bir şekilde devlet güçlerimiz, istihbaratımız ve diğer kurumlar olayın üzerine gitmek suretiyle hem olayı gerçekleştiren teröristi hem de bağlantılarını ortaya çıkarttılar. Bu hadisenin yaşandığı ilk andan itibaren bu olayı gerçekleştiren terör örgütünün PKK, PYD ve YPG olduğu, bütün bağlantılarla birlikte netleşmesi ve ortaya çıkmasına rağmen ne yazık ki muhalefetteki siyasi partilerin İYİ Parti’nin de CHP’nin de HDP’nin de ‘Yok böyle değil, böyle. Orada öyle bir durum yok, böyle bir durum var’ der gibi bu hadiseden dahi teröristi saklayacak ve bu anlamda bu konuyu başka noktaya doğru götürecek çalışmalar içerisinde olduklarını gördük. Bu da aslında ülkemizin muhalefetinin gelmiş olduğu nokta itibariyle bulunduğu yeri çok net göstermektedir" diye konuştu.

Muhalefete seslenen Dağ, "Ahiler diyarından bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşanan bombalı saldırı sonrası muhalefet geliştirmeye çalışanlara karşı bir çağrının da olması gerekir. Çağrımız net bir şekilde şudur; tabi ki siyasi rekabet ve siyasi muhalefet olacaktır. Siyasi rekabet yapalım derken Türkiye’nin hassasiyetlerine ve 85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na muhalefet yapın bu normaldir. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na muhalefet yapacağız diye Türkiye’de 40 yıldır devam eden terörle mücadeleye laf söyleyecek noktaya gelmeyin" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DağMuhalefet Partileri
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