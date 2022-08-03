"ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışma istiyor"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Doğan Aydal, Ege’deki gerginliğe ilişkin, “Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı özel olarak kışkırtan ABD’nin, Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda ABD, Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışmayı destekleyecek bir pozisyon almıştır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, Ege’deki hassas durumu bilen ABD’nin, komşu Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki diğer adaları da işgal etmesi için kışkırttığını ve olası Türk-Yunan çatışması için bir hazırlığın yapıldığını ileri sürdü.



HÜKÜMETİMİZ BU KONUYU CİDDİ OLARAK ELE ALMALIDIR



Adaların konumlarına bakıldığında ve etraflarında oluşacak zonların 3 mil olması durumunda bile Ege Denizi’ndeki hareket alanının kısıtlanacağını dile getiren Aydal, “Hükümetimiz bu konuyu ciddi olarak ele almalıdır. Uluslararası sular içinde bulunan birkaç ada daha oldubittiye getirilerek işgal edilirse, Ege Denizi’nin Yunan denizine dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı özel olarak kışkırtan ABD’nin, Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda ABD, Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışmayı destekleyecek bir pozisyon almıştır. Amerika yoğun silah ve askeri teçhizat yardımı yaparak Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor ve bölgede farklı bir hazırlık yapıyor. Bu hassas durumu bilen, adaları işgal etmesi için Yunanistan’ı özel olarak kışkırtan ABD’nin, Yunanistan’da bulunan beş üssü, Girit’te ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda ABD, Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışmayı destekleyecek bir pozisyon almıştır. Yunanistan’a verilen modernize edilmiş F16’lar ve F35 uçaklarının, Türkiye’de bulunan S400 füzelerine karşı gücünü, etkisini test etmek istiyor olabilirler.”

‘SURİYE İLE GÖRÜŞMELER DERHAL BAŞLAMALIDIR’

Olası bir çatışmada Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli PYD/PKK’lı teröristlerin de saldırma ihtimaline karşı Suriye yönetimi acilen masaya oturulması çağrısında bulunan Aydal, “Bu savaş başladığında, Suriye kuzeyinde konuşlanmış, ABD üsleri ve ABD silahlarıyla destekli PYD/PKK’nın da Türkiye’ye karşı bir hareket başlatması da ihtimaller dâhilindedir. Bu sebeple Türkiye, acilen Suriye ile masaya oturup Güney cephesinde barışa giden bütün yolları aramalıdır. Hükümet de ülkedeki bütün stratejistleri bir araya toplayıp karşı taktikler konusunda bilgi deposu oluşturmalıdır. Yarın geç olabilir” dedi.