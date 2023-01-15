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AK Parti 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması"na hazırlanıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, partisinin 20 Ocak'ta düzenleyeceği "2023 Roman Buluşması"nın, Türkiye'nin tüm renkleriyle güçlü ve zengin olduğunu, dünyaya yeniden hatırlatacağını söyledi.

15 Ocak 2023 Pazar 13:44
AK Parti 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması"na hazırlanıyor

İzmir

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla yapılacak buluşma öncesi, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bekle, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda ve hayatın tüm alanlarında Türkiye'ye değer katan Roman vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini ifade etti.

Roman vatandaşların bir temsilcisi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buluşma arzusunu ilettiğini kaydeden Bekle, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız bir toplantı vesile oldu. Orada uzun zamandır bir araya gelmediğimizi, Romanlarla buluşamadığımızı, hasret gidermek istediğimizi söylemiştik. Sağ olsun, o vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile nasip olursa 20 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geliyoruz." dedi.

Bekle, buluşma programının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun liderliğinde hazırlandığını aktardı.

Kotra Mahallesi'nde başlayan hikaye

"Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasının büyük anlam taşıdığını söyleyen Bekle, şöyle devam etti:

"Aslında 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyoruz. Tüm farklılıkları zenginlik, birlikteliğimizi de geleceğimiz olarak gördüğümüz bir anlayışı temsil ediyoruz. Romanlar da Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman ahde vefa ile gönülden bağlı. Bu da Kasımpaşa Kotra'dan başlayan bir hikaye aslında. O günden bugünlere gelen çok uzun bir dönemdir devam eden bir süreç. Bu programda sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz; 'Türkiye Yüzyılı'nı yazarken yüzyılın romanında da hep birlikte yaşıyoruz' diyoruz. Tüm farklılıklara duyarlı olduğumuz, hak temelli yaklaşımımızın da tüm politikalarımızın merkezinde olduğu mesajını tüm dünyaya veriyoruz."

"Pek çok ayrımcı ifade kalktı"

Bekle, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Roman vatandaşlara yönelik yenilikçi çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda faaliyetlerin yapıldığını belirtti.

Hizmette yeni bir sayfa açtıklarını ve bir vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Bekle, "Pek çok şey değişti, yasalardaki pek çok ayrımcı ifade kalktı. Romanların, toplumun her alanında daha görünür olması sağlandı. Yapılan onca şeyin ardından şimdi başka bir dönem başlıyor. Aslında buluşmayla vermek istediğimiz mesaj o. Yüzyılın romanını hep birlikte başarıyoruz. Başka bir döneme başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Cemal Bekle, İstanbul'daki tarihi buluşmaya, İzmir'deki Roman derneklerinin başkanlarının da katılacağı bilgisini vererek, "Pek çok ilden de dernek başkanımızı, federasyon başkanımızı temsilen çağırdığımız bir program olacak. Ama İstanbul bu işin merkezi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı, İzmir'deki Romanlarla da bir araya getirmeyi çok isterim." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRoman BuluşmasıIzmir Milletvekili
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