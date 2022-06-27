Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.530,74
ALTIN
987,03
DOLAR
16,72
STERLİN
20,53
EURO
17,70
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...

AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5,6, Ankara'ya 2,6 milyar TL fazla para gelmiştir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Haziran 2022 Pazartesi 15:11
AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5,6, Ankara'ya 2,6 milyar TL fazla para gelmiştir

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, "2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5,6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2,6 milyar fazla para gelmiştir. Bu iki örnek bile tek başına CHP’li belediyelerin 'engelleniyoruz' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir" dedi.

CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri, AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının, seçilmelerinin 4'üncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmadıklarını söyledi. Göksu, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının bildirilerinin, ortak başarısızlıklarına 'mazeret üretme' ve 'engelleniyoruz' diyerek kendilerine bir 'konfor alanı' oluşturmaktan başka anlamı olmadığını belirtti. 

'YÜZDE 97'SİNE EVET DEMİŞİZ'

Göksu, "CHP tarafından yönetilen bu 11 Büyükşehir Belediyesinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak, bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu, şehirlerimiz için en faydalı şekilde sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Örrneğin İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın, 3 bin 955’ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, meclise sunduğu dosyaların yüzde 97,4’üne 'evet' demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6 bin 229 dosyanın, 6 bin 33’üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97’sine 'evet' demişiz. Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya 'hayır' demişler, ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır" dedi.

'BİZİ VE HÜKÜMETİ SUÇLUYORLAR'

Göksu, yapıcı muhalefet anlayışlarına rağmen, CHP'li belediyelerin her defasında belediye meclisleri ile birlikte, hükümeti suçladığına dikkat çekerek, "2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 20 milyar TL'dir. Oysa 2021 yılında merkezi bütçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesine 25,6 milyar TL para gelmiştir. Benzer bir durum Ankara için de geçerlidir. 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 6,7 milyar liradır. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesine gelen para ise, 9,3 milyar TL’dir. Yani 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5.6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2.6 milyar fazla para gelmiştir. Bu durum diğer büyükşehir belediyelerinde de aynıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz iki örnek bile tek başına CHP’li belediyelerin 'engelleniyoruz' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir" diya konuştu.

'HODRİ MEYDAN DİYORUZ'

Göksu, AK Parti'nin 20 yıldır ülkede taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmakla kalmadığına, ülke için bir çivi dahi çakmak isteyen her kurumun önünü sonuna kadar açtığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Demokratik geleneğimiz, hukukumuz, toplumsal dinamiklerimiz şunu ortaya koymaktadır ki, projesi, gayreti, hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse, millete hizmet yolunda engellenemez. Yakın tarihimiz ve AK Parti'nin bizatihi kurumsal hikayesi tek başına bunun en büyük ispatıdır. Bizler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grupları olarak, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanına çağrımızdır; 'Engelleniyoruz' yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa, sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan 'hodri meydan' diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz? Bu güne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de, AK Parti grupları 'hayır' dedi ? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili GöksuFazla ParaIstanbulAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü adalettir
Kılıçdaroğlu: İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü adalettir
Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı
Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı
Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli
Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans