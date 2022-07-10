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AK Parti'li Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MHP heyetinin bayram ziyareti sırasında, "Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.

10 Temmuz 2022 Pazar 17:40
AK Parti'li Zengin: Muhalefet ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum

Ankara'da siyasi partiler arasında, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Her parti, ayrı ayrı kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. 3 kişiden oluşan kabul heyetleri, diğer partilerin ziyaret heyetlerini kabul ederek bayramlaştı. Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın'ın yer aldığı AK Parti'nin kabul heyeti, ilk olarak Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun, Deniz Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak'tan oluşan CHP heyetini kabul etti. Özlem Zengin, bayramlaşmada CHP heyetine çikolata ve Tokat çöreği ikram etti.

MHP HEYETİNİN ZİYARETİ

AK Parti heyeti, daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetini kabul etti. MHP'li Özarslan, 15 Temmuz darbe girişiminden başlayarak temeli atılan, daha sonra hukuki statüye kavuşan 'Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Genel başkanımızın bir sözü var, biz her yerde tekrar ediyoruz; 'Benim aklım hep Türkiye'dir' demişti ve o söz bir parola gibi oldu. Bunun sadece Türkiye'yi de kapsamayan, çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu biz özellikle 15 Temmuz’dan sonra 'Cumhur İttifakı'nın icraatlarıyla da görmeye başladık. 'Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli işlere imza attığını hem Türkiye ölçekli hem bölgesel hem küresel olarak görüyoruz ve bundan sonra da görmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın genel başkanımız da her beyanatında her vesileyle 'Cumhur İttifakı'nın bu misyonunu da sürekli olarak hatırlatıyor" diye konuştu.

AK Parti'li Zengin, pandemi döneminde uzaktan gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerini hatırlatarak, "Biz siyasetçiler hep kalabalıktan ve yalnız kalamamaktan şikayet ederdik fakat hep deriz ya 'Yalnızlık Allah’a mahsus'. Tek başına yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, kendi kendimizi iyi etmenin en önemli yollarından bir tanesinin 'birlikte yaşamak' olduğunu görmüş olduk. Burada farklılıklar da bizim için çok önemli, çok kıymetli ve birbirimizi tamamlayan unsurlar. Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.

AK Parti'de daha sonra Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKPMHPÖzlem ZenginBayramKurban BayramıBayramlaşma
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