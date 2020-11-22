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AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi dileniyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'de bir partinin yöneticileri, yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. Bunun adı, millet demokrasisi değildir. Bunun adı, ithalat demokrasisidir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Kasım 2020 Pazar 16:58
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi dileniyorlar

AK Parti Isparta 7'nci Olağan İl Kongresi, Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 dönemdir il başkanlığı görevini yürüten Osman Zabun'un yeniden aday gösterildiği kongrede, Salim Nuri Güntaç'ın listesi de yönetime talip oldu. Saat 11.00'de başlayan kongreye Isparta milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Akdeniz Bölgesi Koordinatör Milletvekili Abdülkadir Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve partililer katıldı.

'BUNUN ADI MİLLET DEMOKRASİSİ DEĞİL'

Kongreye katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salona alkışlar arasında geldi. Milletvekillerinin ardından kürsüye gelen Çelik, CHP'nin demokrasiyi ticaret aracı, ihracat ürünü olarak gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Dün CHP yönetiminden birisi bir açıklama yaptı. Yabancılara hitaben konuşuyor. Diyor ki 'Biden'dan talebimiz, demokrasi talebimiz olacak'. Siz düşünebiliyor musunuz? Kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş, ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar, dışarıdan destek aradıklarını tebrik için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de bir partinin yöneticileri, yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte nasıl bir mücadele verdiğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, İstanbul'daki, Adana'daki, Isparta'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı, millet demokrasisi değildir. Bunun adı, ithalat demokrasisidir" dedi.

'DEMOKRASİNİN SAHİBİ MİLLETTİR'

Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanların, içeride vesayeti destekleyenlerin, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışının 'milletsiz demokrasi' anlayışı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir. Milli iradedir. Onun dışında başka bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir. 60 ihtilalinden sonra demokrasimizi kazanmak için başbakanını ve bakanlarını şehit vermiş bir ülkeyiz. Bu millet hiçbir zaman dışarıdan medet ummadı. Bu milletin gerçek siyasetçileri hiçbir zaman dışarıya kulak asmadı. Ama içeride dışarının vesayetini kurgulamaya çalışanlar şimdi dışarıdan demokrasi ithalatı anlayışına gidiyor. Türkiye'nin içinde artık son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışlarını anlaşılan çürük mal muamelesi gördüğü için yurt dışına ihraç etmeye kalkışıyorlar. İşte mücadele ettiğimiz budur. Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz. Demokrasimizi sizin iradenizin bir tecellisi görüyoruz. Onlar ise demokrasiyi pazarlık konusu görüyor. Bir ithalat ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz. Onların ithalat demokrasilerine de direneceğiz. Sonuna kadar millet demokrasisini savunmaya devam edeceğiz."

'ÜLKE SAVUNMASINI PAZARLIK KONUSU YAPTIRMAYIZ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız olmuş. S-400'leri almamızdan rahatsız olmuş, Suriye'den çekilmemizi istiyor. Suriye'den çekilmemizi isteyen Esad rejimin adıyla konuşan bir siyasi parti olabilir mi? Kapalı Maraş'ın açılmasından, Kıbrıs Türkü'nün davasının yeni bir aşamaya geçmesinden rahatsız olan bir siyasi parti olabilir mi Türkiye'de? Libya'da milli menfaatlerimizi korumak için Akdeniz'de milli menfaatlerimizi korumak için verdiğimiz siyasi mücadeleden rahatsız olan bir siyasi parti olabilir mi? Aslında normalde keşke 'olamaz, söz konusu olamaz, akla bile gelemez bu konuda şaka bile yapılamaz, bu konuda mesela bile denilemez' diyebilseydik. Ama ne acıdır ki CHP yöneticileri, kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. 'Libya'da Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici, 'Sınırımızda, Suriye sınırımızda, Irak sınırında PKK/PYD terör örgütüne terör devleti kurdurmayız' diyoruz, 'Askerimiz onun için orada' diyoruz, 'Vatan savunması için şehit oluyoruz, gazi oluyoruz' diyoruz; askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. İşte bu salondan bir kez daha söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasının ardından video konferans yöntemiyle canlı olarak kongreye bağlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara seslendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiSözcüÖmer Çelik
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