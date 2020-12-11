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Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 15:00
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Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB zirvesinin kararı sorulması üzerine Erdoğan  "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi" dedi.

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var" diyen Erdoğan  "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAB
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