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Akşener: 14 günlük, kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınına yönelik açıklanan yeni tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyerek, "Hiç vakit kaybetmeden 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:22
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Akşener: 14 günlük, kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin

ANKARA - İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıldönümünün kutlandığını hatırlattı. Maraş kararı için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Akşener, "Kuzey Kıbrıs topraklarının her bir santimetrekaresinde, söz ve yetki hakkı Kıbrıs Türklerinindir. İYİ Parti olarak her hal ve koşulda, daima kardeşlerimizin yanında olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki; o kutlu gün gelecek, dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak. Çünkü biz biliyoruz ki; Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak" dedi.

'AKLA, BİLİME KULAK VERİN'

Akşener, pandemi tehdidinin her geçen gün arttığını, atılan her adımın bugünü olduğu kadar, yarını da etkileyeceğini söyledi. Bu dönemde millete güven vermenin çok önemli olduğunu bildiren Akşener, "Çünkü böyle zamanlarda söylenen her söz, atılan her adım, insanımızı ya rahatlatır ya da endişelendirir. O yüzden, devleti idare edenlerin, böyle zamanlarda dikkatli olması gerekir. Buradan iktidara sesleniyorum; pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan, vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine, hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin" diye konuştu.

'ELBETTE YAPISAL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reform konusundaki açıklamalarına da değinen Akşener, "Türkiye'nin elbette yapısal reformlara ihtiyacı var. Biz bunu, 3 yıldır söylüyoruz. Ama bu reformları bu zihniyetle yapamazsınız. Bu reformları, 'önce millet, önce memleket' demeden yapamazsınız" ifadesini kullandı.

Akşener, yarın Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik bir beklentinin oluştuğunu kaydederek, "Bu sadece ateş düşürücü bir müdahaledir. Bir an evvel tedaviye başlamazsanız, ateş tekrar yükselecek, siz de daha fazla faiz artırmak zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra, faiz artırmak da sonuç vermeyecek. Bu arada olan, sabit gelirli vatandaşa, işi olmayana, yıllarca emek verilerek oluşan yerli sermayeye olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerKoronavirüs Salgınına Yönelik Açıklanan Yeni Tedbirler14 Günlük Kesintisiz
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