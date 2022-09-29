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Akşener'den hal esnafına ziyaret

29 Eylül 2022 Perşembe 13:29
Akşener'den hal esnafına ziyaret

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saat 07.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki esnafı ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve partililer eşlik etti. Akşener, hal esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" diyen esnafa, "Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz" karşılığını verdi. 

Akşener, daha sonra halde esnafla kahvaltı yaptı ve Başkent İlçeler Terminaline geçti. Akşener, terminal esnafıyla da görüşerek, sorunlarını dinledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerHal EsnafıZiyaret
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