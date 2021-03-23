Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, TBMM'nin İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında tüm partilerin onayıyla, milli bir uzlaşıyla kabul ettiğini anımsattı. AK Parti iktidarının, millet için yaptığı iyi işlerden biri olduğunu söyleyen Akşener, "O zaman, gelinen bu noktada, sizce de bir gariplik yok mu? Bunca yıldır, bu sözleşmeyi iç siyasete malzeme yapıp, kadınlardan, çocuklarımızdan, aile yapımızdan dem vurup, siyasi rant kovalayan Sayın Erdoğan'ın, bugün çıkıp, aynı sözleşmeyi feshetmeye kalkması sizce de garip değil mi? Elbette garip; ama şaşırtıcı değil. Neden mi? Çünkü, arkadaşlar zorda. İstanbul Sözleşmesi'nin hedefi belli; kadınları, çocukları ve aileyi koruyup kollamak, bu kadar net" dedi.



Türkiye'de son bir yılda 304 kadının öldürüldüğünü söyleyen Akşener, "Her gün, ülkemizin dört bir yanından, artık sokak ortalarına kadar taşan, kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile, şiddetin, tacizin, tecavüzün mağduru. Boşanmalar çığ gibi artıyor, aile yapımız sarsılıyor ve şiddetin, bundaki payı büyük. Biz diyoruz ki, 'Devlet, kadınları, çocukları, aileyi korumak zorundadır. İstanbul Sözleşmesi, işte tam da bunun için vardır" diye konuştu.



'AYASOFYA İMAMI, TWİTTER ÜZERİNDEN AYAR VERİYOR'



Akşener, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığını hatırlatarak, "Türkiye, Sayın Erdoğan'ın, düşünmeden aldığı şuursuz kararlar sonucunda hem yüksek faizin acı reçetesini ödüyor hem de yükselen kur ve artan enflasyonla boğulmaya mahkûm oluyor. Bu vesileyle, çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki, şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Baktı ki bu atamalar, verilen ayarlar üzerinden oluyor, faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya İmamı, Twitter üzerinden ayar verip, hem faiz lobilerine gözdağı verdi, hem de Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı. Baktı ki; elin yabancısı, ülkesinde yüzde 1-2 faizi zor alırken, burada yüzde 19 veriliyor. Baktı ki; ekonomist Cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri, bu işi beceremiyor. O da gerekeni yaptı ve görünen o ki, göreve talip oldu" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK'



Akşener, vatandaşlardan umutlarını kaybetmemesini isteyerek, "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz geleceğiz ve İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le Türkiye'yi içine sokulduğu bu sarmaldan çıkaracağız. Türkiye'ye hak ettiği huzuru milletimize hak ettiği zenginliği getireceğiz" ifadesini kullandı.