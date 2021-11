Akşener'den 'Sayın Öcalan' özrü

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplatısında yaptığı konuşmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Özcalan için 'Sayın Öcalan' ifadesini kullandı. Bir süre sonra milletvekillerinin uyardığı Akşener, "Arkadaşlar uyardı, O çocuk katili için 'sayın' ifadesi kullanmışım. Aklımın ucundan bile gelmez bebek katiline 'sayın' demek. Milletimizden özür diliyorum" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, bugün bir kadının, istediği saatte istediği yerde bulunmasının, istediği işi yapmasının hatta artık hayatta kalmasının bile zor olduğunu söyledi. Türkiye'de her gün neredeyse bir kadının hayatını kaybettiği ya da şiddete maruz kaldığını kaydeden Akşener, "Maalesef her cinayette, benzer gelişmeleri ve sonuçlarını görüyoruz. Kadın, ayrılmak istediğinde, saldırıya uğruyor. Kadın, 'hayır' dediğinde, cinayete kurban gidiyor. Çünkü bugün Türkiye'de; kadın, 'hayır' dediğinde, onun iradesini koruyacak bir hukuk yok. Kadın, 'hayır' dediğinde, ona destek olacak bir kurum yok" dedi.



'HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM'



Geçen hafta Siirt'te bir esnafın kendisine, 'Burası Kürdistan' ifadelerini kullanması üzerine kendisine ve partisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt veren Akşener, "Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı, bir esnaf gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz. Malum, AK Parti ve küçük ortağı, bizim milletimizle temasımızdan çok rahatsız. Neye şaşırıyorsunuz kardeşim? Söylesenize, neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz? 'Kürdistan' söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla, bu durumda bizim açımızdan, şaşırtıcı bir şey yok" diye konuştu.



'SAYIN' İFADESİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ



Akşener, Siirt halkının gündeminde yoksulluk olduğunu belirterek, "Cuma gününden beri Kürdistan aşağı, Kürdistan yukarı başka gündem yok. Siirt’teki Kürt'ün gündemi, yokluk, yoksulluk, işsizlikken; bunlar, onu konuşacaklarına gidip Apo'nun gündemini konuşuyorlar. Sayın Bahçeli'yle, Sayın Abdullah Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu, bu olayla öğrenmiş olduk. Bu vesileyle bu arkadaşları terör örgütünün değirmenine su taşımaktan acilen vazgeçmeye ve PKK'nın değil, milletimizin gündemini konuşmaya davet ediyorum. Bir de bu arkadaşlar, verdiğim cevabı yeterince sert bulmamış. Vah vah. Çok üzüldüm gerçekten" dedi.



Ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Özcalan için 'Sayın Öcalan' ifadelerini kullanan Akşener'e milletvekillerinden uyarı geldi. Akşener, "Arkadaşlar uyardı, o çocuk katili için 'sayın' ifadesi kullanmışım. Aklımın ucundan bile gelmez bebek katiline 'sayın' demek. Milletimizden özür diliyorum" dedi.



'KAFAMI KESİN DE GÖRELİM'



Akşener, MHP'liler tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Bugüne kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililere yanıt vermediğini belirten Akşener, "Biz bugüne kadar ne Sayın Bahçeli'ye ne MHP mensuplarına hakaret edecek, iftira atacak tek bir sözün sahibi olmadık. Sadece bir fikrin temsilcisi olduğu iddia edilen o yapının, o fikre duyduğumuz saygıdan, saygılı davrandık. Onlar bu saygıyı asla göstermedi. Şimdi kabadayılık yapan tosunlara sesleniyorum; 2011'i hatırlayın. Ne yaşandı bu ülkede, Sayın Bahçeli'ye ne dendi bu ülkede? Elinize 'zülfikar' verilmişse gelin kafamı kesin de görelim" ifadelerini kullandı.