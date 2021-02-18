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Akşener: Erdoğan sorumluluğu almış, güzel bir şey

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara operasyonundaki 'sorumluluk' tartışmalarına ilişkin, "Sayın Erdoğan 'sorumlu benim' demiş, doğrudur. Kendisi de bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış, güzel bir şey" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Şubat 2021 Perşembe 16:07
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Akşener: Erdoğan sorumluluğu almış, güzel bir şey

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören ilçesindeki Subayevleri durağını ziyaret ederek, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş ile bir araya geldi. Burada özel halk otobüsü sektörünün sorunlarını dinleyen Akşener, "Esnafımızı dolaşıyoruz, esnafın sesi olmaya gayret ediyoruz. Kapıdan içeri girdiğimiz zaman iktidarı yemiyoruz, partimize propaganda yapmıyoruz. Seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi bizim arkadaşlarımız da gelecek sizi ikna edebilirlerse oylarınızı alacaklar" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Gara'daki operasyonun sorumlusu başkomutan olarak ben ve devlet' açıklaması hatırlatılması üzerine, "Sayın Erdoğan 'sorumlu benim' demiş, doğrudur. Başkomutanlar talimat verir. Dolayısıyla başarı da başarısızlıkta ki inşallah Türkiye'nin terör ile mücadelesindeki her adımı baştan aşağı başarılı olur. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Dolayısıyla evet sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan'dır, kendisi de bunu itiraf etmiş, kabullenmiş, sorumluluğu almış, güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ Parti
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