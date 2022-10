Akşener: Gelin, yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclis'e getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Biz varız. Teklifimize 'evet' deyin, destekleyin; gelin, yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki yolsuzluk ve yoksullukla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, "Rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman? İktidarının 20'nci yılı biterken. Bundan 20 yıl önce iktidara gelirken, '3Y'nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz' demişti hatta sonraki yıllarda da bunu başardıklarını iddia etmişti. Yani bu arkadaşımız 20 yıl sonra bugün aslında 'Başaramadık' diyor. 'Türkiye'de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var' diyor. Yani aslında bu sözler bir vaat değil, başarısızlığın apaçık bir itirafıdır" diye konuştu.



'HER HAFTA YOLSUZLUK TEKLİFİ VERECEĞİZ'



Türkiye'nin yönetiminde 20 yıldır AK Parti iktidarı olduğunu kaydeden Akşener, "Neymiş? Çözermiş. Çözemezsin Sayın Erdoğan, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yolsuzluk da yoksulluk da bizzat senin eserin. Bir iktidarın 20 yılın sonunda böyle bir vaatte bulunması düpedüz aymazlıktır, düpedüz ciddiyetsizliktir. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Ülkede yolsuzluk ve rüşvet sorunu varsa sen bu konuda 20 yıldır hiçbir şey yapmadığın için var. Yolsuzluğu engelleyecekmiş. Ben lafa değil, icraata bakarım. Eğer zerre samimiysen biz sonuna kadar varız hatta sen hiç zahmet etme, hiç yorulma. Ben şimdi bizzat buradan arkadaşlarıma talimat veriyorum; yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclis'e getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Biz varız. Teklifimize 'evet' deyin, destekleyin; gelin, yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Onun için şimdiden uyarıyorum; millete, 'yolsuzluğu çözeceğim' diye vaat verip, yasa tekliflerimize 'hayır' oyu veren yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür. Her hafta bir yolsuzluk teklifi vereceğiz" dedi.



'MERKEZ BANKASI'NIN İŞİNE KARIŞMA'



Ekonomiye de değinen Akşener, ekonomi programının Türkiye'yi her geçen gün uçurumun eşiğine sürüklemeye ve enflasyonu tırmandırmaya devam ettiğini savunarak, şöyle konuştu:



"Biz biliyoruz ki her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay faizler tırmanmaya devam edecek. Sayın Erdoğan; her şeyden önce enflasyonu düşürmek için sadece para politikasına bel bağlayıp, bütün konuyu Merkez Bankası ekseninde değerlendirme. Merkez Bankası'nın yönetimine liyakatli kişileri atayıp, bağımsızlığını yasal teminat altına al. İşine de daha fazla karışma. Türk lirasını değersizleştirerek rekabetçi olma sevdanı artık bırak. Bizden, vasata razı olmamızı bekleme. Bu yeni ekonomi modeli saçmalığından da bir an önce vazgeç. Sanayi ve teknoloji politikalarını, ürün geliştirme, tasarım, verimlilik gibi kavramlar üzerine kur. Ekonomide, enflasyonu ve cari açığı düşürüp, aynı anda büyüme ve ücret artışını sağlamanın tek yolu, verimliliği artırmaktır. Bunu ekonomi okuyan herkes bilir. Doçentlik unvanı da gerekmez. O yüzden enflasyonun orta ve uzun dönemde problem olmasını istemiyorsan; iş gücü ve toplam faktör verimliliğini artıracak politikaları öne çıkar."



'HAKİKATİ YALANLARINIZLA DEĞİŞTİREMEYECEKSİNİZ'



Akşener, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele yasası' olarak bilinen düzenlemeye ilişkin de "Dezenformasyonla mücadele adıyla pazarlanan, utanç verici sansür yasasının maddeleri, maalesef birer birer geçiyor. Bu kahredici istibdat yasasına, el kaldıran her bir kişiyi, vekili oldukları aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum ve buradan açıkça ilan etmek istiyorum; ne yaparsanız yapın hakikati yalanlarınızla değiştiremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın; bu milleti susturamayacak, bastıramayacak, sindiremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın; korkuyla baskıyla yasaklarla bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz" dedi.



TURHAN ÇÖMEZ, İYİ PARTİ'YE KATILDI



Öte yandan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çömez'e parti rozetini taktı. Akşener, Çömez'i çok uzun yıllardır tanıdığını belirterek, "Kumpas döneminde direnmiştir ve kendi dediği gibi sürgüne mecbur kalmıştır. Kendisi söylemez ama sokaklarda yatmıştır. Meşhur lobilerin elini öpmeden direnmiştir. Bizim aramıza misafir olarak gelmedin, asli unsur olarak aramızdasın. Hoş geldin, Allah utandırmasın" dedi.