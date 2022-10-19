AkÅŸener: Maden kazalarÄ±ndaki Ã¶lÃ¼m aylÄ±klarÄ± iÃ§in kanun teklifi vereceÄŸiz

ANKARA -Â Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, maden kazalarÄ±ndaki Ã¶lÃ¼m aylÄ±klarÄ±ndaÂ ciddi bir adaletsizlik olduÄŸunu belirterek, "Bunun giderilmesi iÃ§in meclis grubumuz Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonuna bir Ã¶nerge verdi. Ama her zaman olduÄŸu gibi, AK Parti ve kÃ¼Ã§Ã¼k ortaÄŸÄ±nÄ±n oylarÄ±yla reddedildi. Madem Ã¶yle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceÄŸiz" dedi.



Ä°YÄ° Parti Lideri AkÅŸener, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. BaÅŸÄ±nda baretle kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kanÂ AkÅŸener, BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esindeki maden kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu. YaptÄ±klarÄ±Â inceleme ve Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Amasra'daki felaketin de 'adeta geliyorum' dediÄŸini belirterek, "SayÄ±ÅŸtay uyarmÄ±ÅŸ, raporuna yazmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸ mÃ¼fettiÅŸleri defalarca uyarmÄ±ÅŸ, idari para cezasÄ± kesmiÅŸ. Hatta, yetkili kuruluÅŸlarÄ± geÃ§tim, ocakta Ã§alÄ±ÅŸan maden iÅŸÃ§ileri bile uyarmÄ±ÅŸ. Ama SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n atadÄ±ÄŸÄ± yetkililer, her zaman olduÄŸu gibi kÄ±llarÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmamÄ±ÅŸlar. GÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re gelen felaketi Ã¶yle izlemiÅŸler. SonuÃ§? 41 kardeÅŸimizi daha, ihmale, iÅŸ bilmezliÄŸe, vicdansÄ±zlÄ±ÄŸa kurban verdik" dedi.



'TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° Ã–LÃœM RÄ°SKÄ°, 20 KAT FAZLA'



MadenciliÄŸin elbette riskleri olduÄŸunu ancak bu riskleri azaltmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu vurgulayan AkÅŸener, "DÃ¼nya, kÃ¶mÃ¼r madenciliÄŸi endÃ¼strisinde her yÄ±l yeni standartlar belirliyor. Ve alÄ±nan Ã¶nlemler sayesinde sektÃ¶rdeki Ã¶lÃ¼m oranlarÄ± hÄ±zla dÃ¼ÅŸtÃ¼. 20 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyada milyon tonluk Ã¼retime dÃ¼ÅŸen Ã¶lÃ¼m oranÄ± 5'ken, bu rakam gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde 1'in altÄ±na indi. TÃ¼rkiye'nin son 10 yÄ±ldaki ortalamasÄ± ise milyon ton baÅŸÄ±na 20 kiÅŸinin Ã¼zerinde. Yani TÃ¼rkiye'deki Ã¶lÃ¼m riski, dÃ¼nya ortalamasÄ±nÄ±n 20 katÄ±ndan fazla. SayÄ±n ErdoÄŸan; buna 'fÄ±trat' diyemezsin. Buna 'kader' de diyemezsin. Basit tedbirlerle Ã¶nleyebileceÄŸin Ã¶lÃ¼mleri, bu millete 'kader' diye yutturamazsÄ±n. DÃ¼nya standartlarÄ± ortadayken, TÃ¼rkiye'ye reva gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n bu acÄ± tablo dÃ¼pedÃ¼z insanlarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± hiÃ§e saymaktÄ±r. AtÄ±lacak adÄ±mlar, alÄ±nacak tedbirler belli. O nedenle; hamaseti bÄ±rakÄ±p Ã¶ncelikle iÅŸinizi yapacaksÄ±nÄ±z. KazalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in irade gÃ¶stereceksiniz. YapamÄ±yorsanÄ±z da Ã§ekip gideceksiniz. BartÄ±n'da yaÅŸanan bu katliamda; sorumlularla ilgili yapÄ±lacak iÅŸlemlerin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Ä°ktidarÄ±n umurunda olmasa da, biz kaybettiÄŸimiz madencilerimizin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Soma'dan sonra yaÅŸanan adaletsizliÄŸin tekrarÄ±na seyirci kalmayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.



'Ã–LÃœM AYLIKLARI Ä°Ã‡Ä°N KANUN TEKLÄ°FÄ° VERECEÄžÄ°Z'



AyrÄ±ca Ã¶lÃ¼m aylÄ±klarÄ±na deÄŸinen AkÅŸener, "Ã–lÃ¼m aylÄ±klarÄ±nda ciddi bir adaletsizlik var. Bunun giderilmesi iÃ§in meclis grubumuz Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonuna bir Ã¶nerge verdi. Ama her zaman olduÄŸu gibi, AK Parti ve kÃ¼Ã§Ã¼k ortaÄŸÄ±nÄ±n oylarÄ±yla reddedildi. Madem Ã¶yle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceÄŸiz. Madem Ã¶yle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceÄŸiz. Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±ma talimatÄ±mdÄ±r;Â yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda vereceÄŸiniz kanun tekliflerimizin yanÄ±nda, bu konuyla ilgili kanun teklifimizi de lÃ¼tfen sÃ¼ratle Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yÄ±n. Milletimiz de bu vesileyle, iktidarÄ±n madencilerimiz konusunda ne kadar samimi olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶rsÃ¼n. Ama sÃ¶z olsun, yemin olsun ki; BartÄ±n'Ä± yeni bir adaletsizlik sarmalÄ±na mahkum ettirmeyeceÄŸiz. YapanÄ±n yanÄ±na kar kaldÄ±ÄŸÄ±, bu adaletsiz dÃ¼zeni biz deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Devlete ciddiyeti, milletimize de hÃ¼rriyeti biz getireceÄŸiz. Biz bu iÅŸin takipÃ§isiyiz. SorumlularÄ±n en aÄŸÄ±r cezalarÄ± almasÄ± iÃ§in elimizden geleni ortaya koyacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.



'HAZÄ°NEMÄ°ZÄ°, TEFECÄ°NÄ°N ELÄ°NE DÃœÅžÃœRMÃœÅžLER'



Ekonomiye deÄŸinen AkÅŸener, enflasyon hedeflerindeki sapmalardan ve artan maliyetlerden bahsederek, "Peki tÃ¼m bu harcamalar nasÄ±l karÅŸÄ±lanacak? Tabii ki milletimizin sÄ±rtÄ±na yÃ¼klenen vergilerle karÅŸÄ±lanacak. Yani biz para vereceÄŸiz ki yandaÅŸlar zenginleÅŸmeye devam etsin. Biz elimizi cebinize atacaÄŸÄ±z ki, faiz geliri elde edenler Ã¼zÃ¼lmesin. Ne yazÄ±k ki 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi de, 2022'den farklÄ± deÄŸil.Â 2023 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ§e harcamalarÄ±nÄ±n 4 trilyon 470 milyar lira, bÃ¼tÃ§e gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira, bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n da 659 milyar lira olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Harcamalar iÃ§inde; 566 milyar lira faiz Ã¶demelerine, 103 milyar lira da kamu Ã¶zel iÅŸbirliÄŸi Ã¶demelerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°lginÃ§tir; 2023 yÄ±lÄ±na uzatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bÃ¼tÃ§ede, kur korumalÄ± mevduata ise Ã¶denek ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ. Bu da bÃ¼tÃ§enin ne kadar samimi olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda iÃ§ borÃ§ faiz Ã¶demesi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, anapara Ã¶demelerini geÃ§miÅŸ. Yani faiz, borcun aslÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ. Â Yani Hazinemizi, tefecinin eline dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸler. Ne diyelim, Allah memleketimizi bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼renleri Ä±slah etsin. YazÄ±klar olsun" dedi.



'BU YASA, BÄ°R Ä°STÄ°BDAT YASASIDIR'



AK Parti'nin sansÃ¼r yasasÄ±nÄ±Â Gazi Meclis'ten geÃ§irdiÄŸini belirten AkÅŸener, "ÅžÃ¼phesiz ki bu yasa; milletimizin hafÄ±zasÄ±nda bir utanÃ§ vesikasÄ± olarak kalacak. TÃ¼rk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anÄ±lacak. Tarihinin hiÃ§bir dÃ¶neminde esaret kabul etmeyen bir millete pranga vurmaya Ã§alÄ±ÅŸan bu aymazlÄ±ÄŸÄ±; ne tarih ne de vicdanlar unutmayacak. Buradan aÃ§Ä±kÃ§a ilan ediyorum;Â bu yasa, bir istibdat yasasÄ±dÄ±r. Aziz milletimiz, ne darbeler, ne baskÄ±lar gÃ¶rÃ¼p susmadÄ± da, sizin bu uyduruk sansÃ¼r yasanÄ±zla mÄ± sinecek sanÄ±yorsunuz? HiÃ§ boÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada; esas kaynaÄŸÄ±ndan, yani milletinden kopmuÅŸ ve kendini devlet yerine koymaya cÃ¼ret eden bir iktidarÄ±n ayakta durmak iÃ§in sarf ettiÄŸi son Ã§Ä±rpÄ±nÄ±ÅŸlar, artÄ±k milletimiz iÃ§in bir eziyete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ktidar hÄ±rsÄ±nÄ±n tetiklediÄŸi tutum ile ahlaki sorumluluÄŸun getirdiÄŸi tutum arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶ren devlet aklÄ±na artÄ±k maalesef eriÅŸilemiyor. Maalesef artÄ±k devletimiz akÄ±lla deÄŸil; SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸisel kaprisleriyle, Ã¶fke ve nefretten beslenen zehirli diliyle ve milletimizi kendisine hizmetkar olarak gÃ¶ren kirli anlayÄ±ÅŸÄ±yla yÃ¶netiliyor" diye konuÅŸtu.Â