Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor" dedi.



Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Muhalefet, Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif dahi getirmedi" dediğini hatırlatarak, "11 Şubat 2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce; 'Olası bir salgında, gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu?', sorularını kim sordu? Pandeminin ilk günlerinde; 'En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor' diyerek, kim uyardı?" diye konuştu.



Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek, pandemi sürecinde hükumeti her konuda uyardıklarını ve önerge getirdiklerini vurguladı.



'ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR'



Dünyada bir enerji krizi yaşandığını belirten Akşener, "Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü, eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişemiyor. Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konuşurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni, Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Küresel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.



'SIKI DUR BAŞBAKAN GELİYOR'



İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyleyen Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor" dedi.



İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olacağını ifade eden Meral Akşener, "Ama İYİ Parti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci koşulu, dertleri bilmektir" değerlendirmesinde bulundu.