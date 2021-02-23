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Akşener: Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin kaynakları var, imkanları var, zengin, güçlü ve mutlu bir ülke olmak için çok büyük bir potansiyeli var; ama doğru yönetilirse" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2021 Salı 13:40
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Akşener: Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik olarak, "Bir AK Parti milletvekili, üstelik de kadın bir milletvekili çıktı, AK Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz kalan kadınlar için, utanmadan 'onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder' dedi. Yani bu arkadaş diyor ki; 'tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur. Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur.' Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız?" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARI VAR'

Akşener, Türkiye'de yönetim krizinin yaşandığını öne sürerek, "Türkiye'nin kaynakları var, imkanları var, zengin, güçlü ve mutlu bir ülke olmak için çok büyük bir potansiyeli var; ama doğru yönetilirse. Milletimizin dertleri için hazırladığımız, çözümleri anlatıyoruz. Türkiye'ye dair çizdiğimiz vizyonu, hayal ettiğimiz Türkiye'yi anlatıyoruz. Çünkü biz, milletimizin en iyisini hak ettiğini biliyoruz. Ve en iyisini hak eden milletimize reva görülen bu yapay AK Parti gerçeğini kabul etmiyoruz. O nedenle biz, içine sokulduğumuz bir sorun yumağı olan, bu ucube sistem yerine, 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyoruz. Türkiye çözümsüz değil. AK Parti iktidarının, bizi içine çektiği böyle zor zamanlar, her milletin başına dönem dönem gelir. Ama Türk tarihinde, ne zaman böyle dönemler yaşansa, makus talihi yenecek birileri mutlaka çıkagelmiştir. Milletiyle dertleşen, iyilerin devri başlıyor. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle, Türkiye'yi zenginliğe, milletimizi refaha taşıyacak yepyeni bir iktidar yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiTürkiyePotansiyel
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