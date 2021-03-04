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Akşener: Ümit Özdağ’a hayatta başarılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkındaki ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ’ın istifasını değerlendirerek, “Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz, başarılar diliyorum, hayatta başarılar diliyorum” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 14:32
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Akşener: Ümit Özdağ’a hayatta başarılar

ESKİŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine geldi. Ankara’dan kara yoluyla ilçeye gelen Akşener’i, bir dinlenme tesisinde çok sayıda partili karşıladı. Partilileri tek tek selamlayan ve sohbet eden Akşener, daha sonra ilçe merkezine geçti. Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi’ndeki esnafı gezen Akşener, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.
 

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Akşener, partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın sorulması üzerine şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim. 20 Ocak 2020’de başlattığım esnaf gezmesinin bugün Eskişehir ayağındayım. Sivrihisar ilçemizdeyiz. Esnafın dertlerini dinledik. Ona göre çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak. İktidarı bu konuda uyarmaya devam edeceğiz. Şimdi ben bugün milletin meselelerini, esnafın meselelerini, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin, gezdiğimiz her yer bunlarla ilgili gördünüz. Üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip, onları kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. ‘Sayın Özdağ’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ dediniz. Kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir benim. Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz, başarıları diliyorum, hayatta başarılar diliyorum”

Akşener açıklamalarının ardından Sivrihisar ilçesindeki ziyaretlerini tamamlayıp, Alpu ilçesine geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerÜmit ÖzdağİYİ Parti
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